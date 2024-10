Simeone responde a Courtois... ¡dándole las gracias!

Mucho se ha hablado en las últimas semanas del derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid que acabó con empate a uno y con la suspensión temporal del mismo durante el partido. Además, Thibaut Courtois, protagonista del choque, y Simeone han intercambiado opiniones diferentes sobre lo que es provocar o no. Hoy, nuevo turno para el Cholo en la previa del Atlético-Lille de Champions.

Esto dijo Courtois en la previa del Real Madrid-Borussia Dortmund:

🧤Courtois habla por primera vez de los incidentes del Metropolitano 🗣️"¿Simeone? Respeto su opinión pero no la comparto, tenemos otra idea de lo que es una provocación", dice el portero blanco pic.twitter.com/HRirObX4FB — Teledeporte (@teledeporte) October 21, 2024

"Tenemos una idea diferente de lo que es una provocación. Lo importante es que no puede haber violencia. No tengo ningún problema con los que animan a su equipo y crean rivalidad. Esos derbis y los partidos calientes me gusta jugarlos y me da más adrenalina", dijo Courtois.

Y esto ha dicho Simeone:

🔴⚪ La respuesta de Simeone a Courtois: "Tiene merecido el lugar que tiene, es de los mejores porteros del mundo, podemos no estar de acuerdo pero estoy agradecido por el trabajo que hizo acá con nosotros" pic.twitter.com/SvXpi1A94D — MARCA (@marca) October 22, 2024

Simeone ha contestado a esas palabras de Courtois: "No creo eso, ha merecido el lugar que tiene, es uno de los mejores porteros del mundo, podemos no estar de acuerdo y tener opiniones diferentes, pero estoy muy agradecido a lo que hizo aquí y todo lo que nos dio, ganamos la Liga, jugamos la final de Champions y fue muy importante en ese proceso".

Respecto al partido ante el Lille, Simeone comentó que es un rival peligroso y que ha estudiado más lo que hacen como visitantes que como locales, donde ganaron al Real Madrid: "Juegan muy bien, ganaron al Madrid, el entrenador propone un fútbol vistoso y valiente. Miramos más sus partidos fuera de casa que en casa".