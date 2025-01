Los delanteros no funcionan con Simeone... ¿O sí?

"Con él no hay forma de que prospere ningún delantero". Estas palabras las dijo el padre del exdelantero del Atlético de Madrid, Matheus Cunha, jugador que ahora milita en los Wolves de la Premier League. Este pensamiento no es nuevo y se une a la famosa leyenda urbana de "con el Cholo no triunfan los jugadores de calidad". Pues bien, vamos a repasar qué está pasando con los delanteros del Atlético en la presente temporada porque la realidad supera en creces la ficción.

El primer delantero a mencionar es el que más le ha costado al equipo del Cholo, Julián Álvarez. Tras un inicio dubitativo, más por el periodo de adaptación y por el cansancio acumulado de haber jugado incluso los Juegos de París, Julián ya es el máximo goleador del equipo con un total de 13 goles en 28 partidos. Seis en Liga, tres en Copa del Rey y cuatro en Champions.

El último gol del argentino fue ante Osasuna y valió el liderato invernal:

En el caso de Sorloth, el noruego sigue sin ser titular y es suplente por detrás de Julián y Griezmann. Aún así, lleva ocho goles en Liga siendo uno de los máximos goleadores de la competición. Lleva un gol más que Griezmann en Liga, mismo registro con Bellingham y empatado a puntos con Vinícius. Sin ser titular, ojo. El noruego además le ha dado puntos clave al Atlético frente a equipos como Leganés o Barcelona.

Caso Griezmann. Vital como siempre. La pareja de Julián en ataque. El galo lleva 12 goles y no solo los marca sino que también los reparte. Seis asistencias acumula Antoine. Ha marcado goles decisivos tanto en Liga como en Champions. Siete tantos en liga, cuatro en Champions y uno en Copa. Su gol dio el pase en Copa del Rey frente al Marbella. El que marcó en Valladolid, una obra de arte.

Por último está Correa. Seis goles. San Mamés y París dan buena cuenta de cómo se las gasta Ángel. Cada vez es más decisivo. Tres en Champions y dos en Liga.

Si sumas todos los goles, los rojiblancos llevan 38 goles entre sus cuatro delanteros. Traducción: los delanteros, que son buenos, sí triunfan con Simeone.