Un exjugador del Barcelona explica cómo le obligaron a hablar catalán: "No estás en España"

Emmanuel Petit, exfutbolista francés que jugó en el FC Barcelona en la temporada 2000-2001, no ha dudado en denunciar la imposición del catalán por parte del club azulgrana. Tuvo una complicada experiencia en el Barcelona por la cuestión lingüística y la convivencia en el vestuario. Por ello, Petit no se ha guardado su rencor y ha explicado su incomodidad y la falta de integración.

En su biografía, el capítulo dedicado al Barcelona se titula: "Barcelona, para mi desgracia". Petit describe un vestuario "podrido por los clanes". "Cuando entré por primera vez la mayoría ni me prestó atención, ni me saludaron. Había tres clanes: catalanes, holandeses y el resto. Adiós a la unidad", explica.

"No estás en España"

Uno de los aspectos que más le impactó a Petit fue la insistencia en que aprendiera catalán en lugar de castellano. Según relata, "tan pronto como llegué al Barcelona la gente me decía "no intentes aprender castellano, tienes que aprender catalán'. Y yo les decía: ¿Estoy en España, ¿no?. Y ellos respondían: 'No. Estás en Catalunya'". Esta respuesta le sorprendió y, aunque intentó adaptarse aprendiendo catalán lo más rápido posible, acabó harto de la situación: "Entiendo que se sientan identificados con eso, pero eso está muy cerca del racismo. Hablamos de fútbol, no de política ni religión", denuncia con contundencia.

Para Petit, la presión por aprender catalán fue excesiva y le resultó difícil de comprender, especialmente viniendo de fuera y esperando una adaptación más natural. "No me gustó nada la situación en el vestuario y luego esta manera constante de obligarme a hablar en catalán, aunque sé que seguro que hará saltar a los catalanes, pero el Barcelona sigue en España y yo en realidad no lo entendía", explica. "Puedo entender las demandas de esta gente, pero no puedes obligarme a hacer este tipo de cosas", señala.

Petit también ha relatado que su llegada al Barcelona estuvo marcada por la soledad. "Fue realmente muy complicado porque estaba solo todo el tiempo y no había casi nadie del club que viniera a verme, nadie que intentara averiguar si había manera de arreglar ciertas cosas". Esta falta de acompañamiento y de implicación por parte del club fue, según él, uno de los factores que lastraron su adaptación y su rendimiento. "Llegué en un mal momento. Había una guerra en el vestuario entre jugadores catalanes y holandeses", sentencia.

Del mismo modo que le ocurrió a Petit, futbolistas que han vestido y visten la camiseta del FC Barcelona como David Villa, Marc Casadó o Ferrán Torres han sufrido duros ataques por sentirse españoles. Por lo que la confesión de Petit no descubre nada nuevo sino que expone aún más el racismo del separatismo catalán y del Fútbol Club Barcelona.