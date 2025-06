Cristiano Ronaldo tiene 40 años y de momento no piensa retirarse… y menos después de ganar un nuevo título para sus vitrinas este fin de semana, la Nations League con Portugal. Pero en las últimas horas se ha hablado mucho de su posible marcha de Arabia Saudí por un mensaje en las redes sociales. Recordemos que, entre las ‘novias’ del portugués estaban varios equipos que van a jugar el Mundial de Clubes.

Tras ganar su segunda copa de Nations League, habiendo ganado a España en los penaltis… Cristiano Ronaldo habló sobre su posible marcha del delantero del Al-Nassr. Entre los equipos que habían ofrecido al portugués un contrato estaban, según los rumores, Monterrey, Botafogo, Al Hilal de Arabia Saudita y Wyad AC de Marruecos. De hecho, se había hablado también se las intenciones de River Plate para contar con el máximo goleador a nivel mundial. Tal era la expectativa que hasta el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijo que Cristiano podría estar en el torneo que iniciará en Estados Unidos. "Sí, Cristiano Ronaldo puede jugar el Mundial de Clubes. Hay conversaciones con algunos equipos", expresó el directivo del máximo ente del fútbol.

Pero todo dio un vuelco en apenas unas horas cuando el propio astro portugués habló tras el encuentro internacional sobre su futuro…. "Nada cambiará. ¿Si me quedo en el Al-Nassr? Sí". Al menos ya sabemos que el próximo curso Cristiano se quedará en Arabia aunque, él mismo admite estar más cerca del final de su carrera que al principio y por eso quiere aprovechar cada momento y disfrutarlo.

¿Qué sucede entonces con el revuelo mediático?

Una vez el mundo del fútbol conoce que el portugués no se moverá de Arabia Saudí queda conocer los detalles de la renovación de su contrato…. Recordemos que el actual contrato de Ronaldo con Al-Nassr se vence el próximo 30 de junio, algo que le permite al jugador fichar como agente libre frente a cualquier oferta que reciba.

Cabe destacar que días atrás, el delantero ya había aclarado que no estaría en el Mundial de Clubes, sin embargo, no había dado declaraciones sobre su próximo club. "No estaré en el Mundial de Clubes, pero sí que me han contactado", sentenció en una rueda de prensa previo a la final de la UEFA Nations League.