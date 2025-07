Pep Guardiola ha hecho saltar todas las alarmas con sus últimas declaraciones. El entrenador español del Manchester City le ha puesto fecha de caducidad a su relación con el conjunto inglés. A nadie se le escapa que la carrera profesional de Guardiola en los banquillos ha sido altamente exigente y estresante… Empezó al máximo nivel entrenando al FC Barcelona. Sus éxitos con el conjunto catalán hicieron que, una vez finalizada su etapa, fichara por el Baryern Múnich y luego por el Manchester City, donde ha seguido acumulando triunfos.

El entrenador catalán tiene contrato hasta 2027 pero ahora, en una entrevista en GQ Hype ha dejado claro que cuando se acabe este contrato tendrá un descanso para centrarse en sí mismo y en su cuerpo. "Sé que después de esta etapa con el City voy a parar, esto seguro, está decidido, más que decidido", asegura el entrenador, que no pone plazos a su descanso. Podría ser un año, dos… ni él mismo lo sabe. ¿Qué le pasa a Guardiola? La decisión, en cualquier caso, ya está tomada: "Voy a dejarlo tras esta etapa con el City, porque necesito parar y centrarme en mí, en mi cuerpo".

Su cuerpo y su cabeza claves en todas sus etapas en el fútbol

Pep Guardiola tiene la libertad de poder hablar de los motivos que le mueven en esta vida y, como no puede ser de otra manera, la salud es lo primero. De hecho, ha reconocido que vivió algo similar cuando colgó las botas o cuando puso fin a su etapa como entrenador del FC Barcelona. En ambos casos, la clave no fue física, sino mental. Su cabeza le pidió frenar, y él supo escucharla.

Guardiola se refiere a esos momentos del pasado: "Creo que supe parar en el momento justo. Me pasó lo mismo con mi trabajo de entrenador [en el Barça], llegó un momento en que dije basta, es suficiente. Voy a buscar otro reto". Es por ello que tiene claro que su marcha del City será una despedida meditada. Con el paso del tiempo, el catalán "ha aprendido un poco a parar", algo fundamental para cuidar la salud mental. Pero ha admitido también que tiene una sensación de no fallar a su entorno cuando está en el banquillo: "Tienes una responsabilidad por mucha gente que confía en ti, que te quiere: los jugadores, el presidente, el director deportivo".

Siempre acompañado de críticas

Pep Guardiola siempre ha sido un hombre, tanto como futbolista como de entrenador, que ha recibido numerosas críticas… ahora no esconde lo que opina de ellas: "¿Que hay gente esperando que fracase? Sí, sí, seguro. Y encantado de recibirles. Eso te da energía". No es el primero que lo dice, Cristiano Ronaldo siempre ha ‘alagado’ las críticas y ahora el español dice que en la alta competición necesitas ese tipo de estímulos, esa presión que te obliga a demostrar que aún eres capaz.

Pero también habla de la presente temporada con el Manchester City, temporada más dura de lo habitual… "Cuando ganas seis Premier Leagues llega un momento en que tú bajas. Es el ser humano. Entonces probablemente había que haber movido más jugadores, pero es muy fácil decirlo después…". Aunque considera que "no ha sido tan mala temporada", hubo una racha que le hizo reflexionar: entre "13 y 14 partidos sin ganar", algo que nunca había vivido.

¿Volvería Pep al Barça? ¿Qué piensa de Lamine Yamal?

Siempre que realiza declaraciones, Guardiola tiene que hablar del Barça y ahora, en la entrevista de CG reconoce, quizá por primera vez que aunque su etapa en el conjunto catalán, tanto como jugador como de entrenador, "fue muy bonita" considera que esta se acabó "para siempre" y que no volvería al club, ni siquiera como presidente. Las declaraciones de Guardiola quizá escuezan a más de un culé: "Ya se acabó. Se acabó para siempre. Fue muy bonita pero ya se acabó. ¿Volver como presidente? No, no sirvo para esto".

El futbolista de moda es Lamine Yamal y, comparado con Messi, el catalán considera: "Creo que a Lamine Yamal hay que dejarle que haga su carrera. Y cuando lleve quince años jugando diremos si es mejor o peor. Dejad que haga su carrera. Y ya el hecho de que lo comparen con Messi son palabras mayores. Como si comparan a un pintor con Van Gogh, pues dirán, hostia, no está mal, señal de que es bueno. Y eso de comparar es señal de que es bueno. Pero hay que dejarle hacer su carrera. Y ya veremos".

Para Guardiola el actual extremo del Barcelona "es bastante bueno" aunque "Messi han sido palabras mayores": "Son 90 goles en una temporada, durante 15 años, sin parar, sin lesiones. Son palabras mayores. Dejádlo. Dejádlo".