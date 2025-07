Saúl Ñíguez lleva muy pocas horas en Brasil siendo nuevo jugador del Flamengo, pero ya le ha dado tiempo a recibir su primera ovación y dar su primera entrevista… En esta nueva etapa futbolística el español busca reencontrarse con su fútbol. Esta pasada noche realizó una entrevista en El Partidazo de Cope en la que analizó su salida del Atlético de Madrid y otros muchos aspectos de actualidad.

El jugador ilicitano nunca se muerde la lengua y ha recordado su paso por el Atleti, sus problemas con el Cholo Simeone y también habló del frustrado paso de Joao Félix por el conjunto madrileño aprovechando para lanzar un dardo al portugués.

Recordemos que el delantero luso con 25 años acaba de firmar por el Al Nassr de Arabia Saudí, abandonando el fútbol de alto nivel. Cuando hace unos años se esperaba que a esa edad fuese un candidato al Balón de Oro. Y, ¿qué piensa Saúl de Joao Félix? ¿Cómo vivió junto a él en el Atleti? Para Saúl, Joao Félix "tiene todas las cualidades para ser un jugador increíble, pero por muy bueno que seas, si no trabajas, no vale... Escuché una frase de Paco Jémez que decía que el talento sin trabajo no es nada... Muchos hemos intentado ayudar a Joao, pero si uno no quiere…".

No debemos pasar por alto que el portugués pasó sin pena ni gloria por el conjunto de Simeone y probó suerte en el Chelsea en dos ocasiones, en el FC Barcelona durante una temporada completa, y por último en el Milan. Ni en España, Inglaterra o Italia ha terminado de confirmar todo lo que apuntó cuando desde el Metropolitano se pagó 127 millones de euros por su fichaje.

Pero Saúl no solo habló de sus compañeros sino que también trató temas de su situación personal. Cómo ha sido su carrera en el Atlético, si ha sentido culpa por su bajada de nivel en los últimos tiempos… Sensaciones encontradas del ilicitano cuando habla del conjunto rojiblanco: "Al final, mi historia ha sido rara, pero he cumplido mi sueño de jugar en el Atleti. En todos los sitios por los que he pasado he dejado buen recuerdo y eso es lo que me llevo". ¿Qué pasó en los últimos tiempos con su juego? ¿Quién fue el culpable de su bajón de rendimiento? "Siempre digo que la culpa es mía. Hay muchas situaciones que no te permiten tener confianza... El jugador tiene que saber gestionarlo y, a lo mejor yo, no supe hacerlo".

🎙️ @saulniguez, sobre por qué se perdió su mejor versión, en @partidazocope 😔 "Siempre digo que la culpa es mía" ❌ "Hay muchas situaciones que no te permiten tener confianza, el jugador tiene que saber gestionarlo y a lo mejor yo no supe hacerlo" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/hp75aYoEmZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) July 30, 2025

El jugador, que también pasó por el Sevilla antes de su aventura en Brasil, señaló que el cambio de aires le ha servido para tomar perspectiva y valorar aún más algunas experiencias pasadas. También reconoció lo exigente que está siendo su adaptación tanto a la vida en Río de Janeiro como a la competitiva liga brasileña. El Flamengo es su nuevo club, pero podía haber sido otro, "la oferta económica era más alta la del Trabzonspor, pero me he venido a Rio de Janeiro por motivos personales. La presencia de Filipe Luis en el banquillo fue un punto a favor para venir aquí" explicó Saúl en la radio.

Saúl volverá a compartir banquillo con Samu Lino y, pese a coincidir en el entusiasmo por el club, asegura que él no tuvo influencia directa en la operación. "No he tenido mucho que ver. Le comenté a Lino lo que estaba viviendo, que la ciudad está muy bien, la afición está muy guapa… pero el club ya estaba negociando con él", aclaró. En cuanto al nivel del club, tanto Saúl como Lino coinciden en que Flamengo tiene poco que envidiar a los grandes de Europa.

El Cholo y su mensaje rojiblanco

Como decimos, Saúl no es de esos futbolistas que se muerdan la lengua al hablar de ciertos temas y reconoció que su vínculo con el técnico argentino no siempre fue sencillo, pero destacó una cualidad por encima de todo: la autenticidad. "Nuestra relación tuvo momentos buenos y malos, pero él siempre fue directo conmigo. Eso lo valoro muchísimo, porque no fue falso como sí lo fueron otras personas dentro del club", afirmó Saúl.

Además, el exatlético valoró la continuidad del Cholo al frente del banquillo del Atleti: "Un año pensé que había perdido su energía, pero el Cholo va a estar en el Atlético de Madrid hasta que él quiera. Su mensaje sigue calando, tiene cuerda para rato".

Joao Félix debut con victoria en el Al Nassr

Con todos los rumores en el aire, finalmente Joao Félix fichó por el conjunto saudí y ayer mismo debutó con una victoria por 2-1 ante el Toulouse francés, en un partido amistoso en el que jugó 60 minutos. También era el estreno de su nuevo entrenador, Jorge Jesus.

El Al Nassr no comenzó bien el encuentro y, tras un error en la salida de balón, Yann Gboho adelantó al Toulouse en el minuto 25, pero Cristiano Ronaldo equilibró la balanza en el 33 tras un pase del brasileño Wesley. El tanto de la remontada llegó en el minuto 77, tras una jugada por la banda derecha que acabó con un centro al área y un remate de Mohammed Marran, que logró el 2-1 definitivo, después de que Joao Felix y Cristiano Ronaldo hubiesen sido sustituidos.