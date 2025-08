La idea del FC Barcelona de cara al inicio de LaLiga es poder abrir el campeonato en el Spotify Camp Nou. Recordemos que el primer partido como local será contra el Valencia el 13 o 14 de septiembre. Pues bien, no todo son malas noticias en el Barça ya que, desde el Ayuntamiento, le han aprobado la licencia modificada. ¿Qué significa? Que el estadio se podrá abrir por zonas, es decir, sin que tenga que ser toda la anilla de Primera Gradería y toda la de la Segunda Gradería.

Este pasado lunes 28 de julio el FC Barcelona llevó a cabo un nuevo test técnico y operativo en el Spotify Camp Nou. Con esta prueba, el club quería comprobar el correcto funcionamiento de los diferentes sistemas clave del estadio en los días de partido. En este sentido, la sensación en la obra es más que positiva, pues creen que el protocolo se ejecutó a la perfección. Esto hace pensar a los culés que el estadio estaría en disposición de acoger el primer partido de los de Hansi Flick en LaLiga como locales ante el Valencia.

Eso junto al visto bueno del Ayuntamiento alegran el día al Barça. Pero no todo es felicidad ya que el aforo del Camp Nou no podrá ser de 60.000 espectadores como se había hablado en un principio sino que tan solo serán 30.000 personas. A pesar de la reducción del aforo, el Ayuntamiento ha aceptado la petición culé de que se abra la primera fase para el partido frente al Valencia. Pero no solo eso, en realidad, la petición está hecha para las dos primeras jornadas por lo que el choque ante el Getafe, que se disputa una semana después, también tuviera dicho aforo.

Y, ¿qué viene después? A partir de ahí se entraría en una segunda fase en la que la capacidad del estadio pasaría a ser de 45.000 espectadores. Eso sería para las siguientes jornadas de Liga y para los partidos de Champions. Posteriormente, se abriría ya para los 60.000 previstos en un principio.

Esta es la única manera que han encontrado Joan Laporta y sus directivos para no tener que permanecer una temporada más exiliados en Montjuic. Hay que recordar que el Barcelona anunció fallidamente el regreso al Camp Nou el pasado 10 de agosto para albergar el trofeo Joan Gamper ante el Como para posteriormente reubicar el partido en el estadio Johan Cruyff.

La primera jornada de Champions es la gran incógnita ya que se juega justo después de la primera jornada de LaLiga, entre los días 16 y 18 de septiembre. Por ello, si en esa jornada el Barcelona jugara como local, tendría que hacerlo en ese aforo de 30.000 espectadores. El club azulgrana ha intentado que la UEFA, al igual que ha hecho LaLiga, no le ponga ese primer partido como local, pero por el momento no saben qué sucederá.

Problemas con la cubierta

Las obras del Spotify Camp Nou no acabarán con el inicio de la temporada, independientemente de cuando juegue el Barça en casa. La idea es finalizar la construcción y la puesta a punto de los dos anillos VIP, la tercera gradería y las diferentes instalaciones del estadio y sus alrededores. Cierto es que la cubierta, que es una de las joyas de la corona, no estará disponible hasta que el curso 2025/26 haya acabado.

Hablamos de la cubierta de cables tensados, que será la más grande de Europa. El Barça tenía previsto aprovechar el Mundial del 2026 y el resto del verano para ponerla, pero la empresa encargada de colocarla dice que tardará seis meses en ponerla. Pese a que el club pretendía repetir la fórmula de este año jugando los tres primeros partidos fuera de casa, según dichos cálculos, el tiempo no será suficiente. Por lo tanto, se tendría que volver a jugar en el Estadi Olímpic Lluís Companys en los primeros meses del curso 2026/27.