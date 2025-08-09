Fin a la guerra que Marc-André ter Stegen ha mantenido con el FC Barcelona durante las últimas semanas. El guardameta alemán ha firmado la autorización para que los servicios médicos del club tramiten a LaLiga el informe médico de su operación para determinar la baja de su lesión y si es de larga duración. La entidad presidida por Joan Laporta, además, da por cerrado el expediente disciplinario que le había abierto a raíz de este asunto y le devuelve la capitanía del primer equipo "con efecto inmediato".

"El FC Barcelona informa de que el jugador ha firmado la autorización para que los Servicios Médicos del club tramiten a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su intervención quirúrgica", indicaba este viernes por la noche la propia entidad culé con un comunicado oficial, después de que el jugador hubiera informado que, después de haberse operado la espalda en Burdeos (Francia), estaría tres meses de baja y no cuatro —que es el período mínimo para considerar una baja de larga duración—, como pretendía el club para poder inscribir así a Joan García y Wojciech Szczesny.

"Se da por cerrado el expediente disciplinario y el jugador recupera la capitanía del primer equipo con efecto inmediato", concluye la breve nota de prensa del Barça, dando marcha atrás tan solo un día después a sus medidas de presión sobre el guardameta germano en su conflicto por un periodo de recuperación que afecta para inscribir a los fichajes.

Ter Stegen rompe su silencio

Ter Stegen, en el texto publicado en catalán, castellano e inglés, explicó sus vivencias y su perspectiva. "En las últimas semanas se han dicho muchas cosas sobre mí, algunas de ellas totalmente infundadas. Por ello siento que es necesario expresas mi versión de los hechos con respeto, pero con claridad", compartía en la nota.

Ter Stegen también quiso zanjar "ciertas especulaciones", asegurando que las "incorporaciones y renovaciones del club" se produjeron antes de su operación y por lo tanto en ningún momento consideró que su baja fuera "necesaria para la inscripción de otros compañeros" a los que respeta "profundamente" y con quienes está "deseando compartir vestuario durante muchas temporadas". "Cualquier otra interpretación me parece injusta e inexacta", añade.

En el cierre del comunicado, el guardameta apelaba a su profesionalidad, respeto y compromiso, además del cariño por Barcelona y su gente, y a resolver la situación de forma "constructiva" y "a través del diálogo". En 24 horas, los puentes rotos se han reconstruido y la paz parece regresar al FC Barcelona... al menos por el momento.