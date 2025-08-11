El dinero al que ha renunciado Morata para salir del Galatasaray

Álvaro Morata ha rescindido de mutuo acuerdo el contrato que le unía con el Galatasaray, seis meses después de la llegada del delantero internacional español al equipo de Estambul procedente del Milan.

"En virtud del acuerdo, el AC Milan pagará a nuestra empresa una indemnización por rescisión de contrato de cinco millones de euros. Además, el jugador ha renunciado a reclamaciones por un importe de 651.562 euros", indica el club turco en su anuncio oficial.

El Galatasaray fichó a Morata en calidad de cedido durante el mercado de fichajes de invierno de la temporada pasada.

El delantero español disputó un total de 16 partidos con el conjunto de Estambul, marcando siete goles y dando tres asistencias.

Los medios turcos señalan que el jugador fichará ahora por el Como 1907 italiano que dirige el español Cesc Fábregas.