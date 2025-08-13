La polémica saltaba esta semana con la posibilidad de que un partido de LaLiga se jugara en Miami, concretamente el Villarreal-Barça. Al conocerse la noticia, el Real Madrid ha sido el primer club en reaccionar y, a través de un comunicado remitido al CSD, FIFA y UEFA se quejaba abiertamente de esta celebración que ya tiene el visto bueno de la RFEF y LaLiga.

La entidad madridista pide que no se acceda a la petición de llevar un partido de LALIGA EA SPORTS fuera de España. Algo que ha tenido respuesta desde el CSD. Primero su presidente, José Manuel Rodríguez Uribes, en palabras a El Chiringuito, aseguraba que "estudiarían" el escrito. Por otro lado, según AS, diversas fuentes gubernamentales aseguran que no habían recibido ninguna solicitud para que se disputara ese partido, y que, por otro, no era necesario su visto bueno.

El presidente del CSD ha sido claro sobre el partido de Miami y la reacción del Real Madrid. "Parece que el Real Madrid nos ha enviado un escrito a nosotros y a FIFA y UEFA que estudiaremos. Lo haremos y cuando veamos los argumentos y las normas tomaremos la decisión correspondiente, pero no puedo adelantar nada", comenzó.

No obstante, hay que recordar que es la FIFA quien tiene la última palabra sobre el encuentro entre el Villarreal y el Barcelona. Tanto para autorizarlo como para denegarlo.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 🗣️ URIBES, presidente del CSD, sobre el VILLARREAL-BARÇA en MIAMI: 🔎 "Cuando nos llegue el escrito del Real Madrid, lo estudiaremos". 📄 "Actuaremos conforme el derecho y el interés general". 🎙️ @marcosbenito9 pic.twitter.com/FGK7nUISQa — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 13, 2025

Pero Uribes no se quedó ahí ya que, preguntado por uno de los argumentos del Real Madrid en el que explicaba que esta decisión perjudicaba al resto de clubes, Uribes volvió a insistir: "Eso es lo que tenemos que ver y estudiar, está claro. Debemos ponderar los argumentos y ver qué papel tiene el CSD, si tenemos alguno, con la petición del Real Madrid y la posición de UEFA y FIFA. Se debe estudiar en conjunto para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, podemos o no podemos tomar una decisión", añadió a El Chiringuito.

Finalmente, y ante las informaciones que señalaban al CSD como el último organismo del que dependería la decisión final, Uribes no resolvió la duda y volvió a insistir en que debe estudiarse. "Vamos a ver, de eso se trata. Eso lo quiero estudiar con la abogacía del estado y con el director general de deportes. Cuando llegue el escrito actuaremos conforme a derecho, a las normas y a las competencias. Y pensando en el interés general, claro", finalizó Uribes, recalcando que no ha hablado con Tebas, con Louzán ni con Florentino Pérez.