Lo que algunos jugadores han llegado a hacer para dejar un equipo de fútbol: "Me romperé los cruzados"

Estrategias para irse. La alternativa de Juan Cruz de pedir el permiso de paternidad para poder abandonar el Leganés es una decisión nunca antes vista en España, pero en el mundo del fútbol muchos jugadores recurren a cualquier motivo, en algunos casos sorprendentes, para poder dejar las filas de un equipo cuando no se siente cómodos.

Remontándose al verano de 94, Romario decidió no regresar al FC Barcelona porque necesitaba vacaciones después del Mundial. El descanso estuvo tres semanas más de descanso y en enero del 95 fichó por el Flamengo por una decisión personal y emocional: "Para estar cerca de mis hijos, de mis padres, mis hermanos, mis amigos, y sobre todo, de mi playa", confesó en una entrevista para GloboEsporte.com.

En 2006, el defensa francés William Gallas aterrizó en las filas del Arsenal no sin antes protagonizar un conflicto con el Chelsea. Desde el conjunto blue se llegó a asegurar que el futbolista había amenazado con anotar un gol en propia puerta si le obligaban a quedarse. Ya en la plantilla gunner, Gallas negó estas acusaciones.

Dar la espalda y no viajar

Otra medida utilizada es la de no subirse al avión con el resto de la plantilla y negarse a viajar. En 2012, Modric no viajó con el Tottenham para presionar por su salida al Real Madrid, el futbolista llevaba también 48 horas sin entrenar con sus compañeros. Un años después, el club inglés vivió una situación similar con Bale. El galés tampoco se embarcó con el resto del equipo para fichar por la entidad blanca. Bale barajó la posibilidad de negarse a jugar alegando estar lesionado en el caso de verse obligado a saltar al campo.

Asimismo, en 2017, Diego Costa no acudió a la gira con el Chelsea para poder negociar su salida al Atlético de Madrid. Por su parte, en ese mismo año, Dembelé no se presentó al entrenamiento matutino del Borussia Dortmund y tampoco dio señales de su paradero, todo ello para acelerar su salida al FC Barcelona. En esta situación, el conjunto alemán fue el que sancionó al futbolista y le emplazó a entrenar solo.

Un paso más allá

En el caso de Makélélé, sus deseos de abandonar el Celta de Vigo para fichar por el Real Madrid, hicieron que tomase una decisión más desorbitadas: pidió a su agente que apedreara su propio coche y presentaron una denuncia falsa en comisaría para culpar a los aficionados celestes. Por su parte, su compatriota francés Dimitri Payet amenazó con autolesionarse si el West Ham no permitía su fichaje por el Olympique de Marsella: "Juro que nunca volveré a vestir la camiseta del West Ham. Si no me venden, me romperé los cruzados a mí mismo. Soy un ser humano, tengo derecho a elegir mi futuro".

En los últimos días, otro futbolista que está viviendo un tira afloja con su club es Isak. "La relación no puede continuar. El cambio es lo mejor para todos, no solo para mí", afirmó el sueco en un contundente comunicado para encarrilar su marcha. El Newcastle le respondió: "No se han dado las condiciones para una venta". Se verá como evoluciona la situación, el futbolista quiere ir al Liverpool y podría buscarse la manera de no volver a enfundarse la camiseta del Newcastle.