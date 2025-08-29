Menú

Xabi Alonso defiende a Vinícius replicando a un periodista: "¿Qué situación?"

El técnico donostiarra del conjunto blanco no quiere entrar en debates con temas contractuales del jugador brasileño.

Mañana sábado a las 21:30 se disputará el Rea Madrid-Mallorca en el estadio Santiago Bernabéu. Como es habitual rueda de prensa previa del entrenador del Real Madrid. Xabi Alonso defiende a Vinícius y no ve que haya ningún problema con él

Esto dijo sobre Vinícius:

"¿Qué situación? Yo estoy muy contento con Vini, ya lo dije el otro día después del partido frente al Oviedo. Estamos empezando, todos son importantes y Vini va a ser un jugador fundamental", sentenció Alonso.

Tampoco quiso darle demasiada importancia a la suplencia de Vinícius: "En un vestuario lo fundamental es que todos estén dispuestos a aportar, sea desde el campo o desde fuera. Creer realmente en esto es fundamental. Y aquí todos lo hacen. Vinicius es importante en esto, Valverde, Courtois... todos son muy relevantes".

Por otro lado, Xabi no quiere ver cerrada la plantilla por si acaso: "Es probable, pero no me quiero pillar los dedos. Siempre atentos, vamos a esperar. Pero tiene pinta...".

