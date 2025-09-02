6 meses más habrá que esperar para que continúe la causa del ‘caso Negreira’ que investiga los pagos de 8,4 millones de euros entre 1994 y 2018 del FC Barcelona a José María Enríquez Negreira, quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol.

Ahora, la jueza Alejandra Gil, que ha cogido el relevo de Joaquín Aguirre, ha decidido llamar a declarar a nuevos testigos y ya se conoce la fecha en la que Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde tendrán que declarar: el 25 de noviembre. La citación está relacionada con los hechos ocurridos en el seno del Barça durante los años en los que estuvieron vinculados al club y con los pagos realizados a Negreira.

El hecho de que sean llamados ahora a testificar surge de que la Fiscalía considera que sus testificales son "especialmente relevantes para la investigación" de un caso que se ha estancado sin apenas avances en los últimos meses. Pero no es la primera vez que estas personas son llamadas a declarar sino que el ministerio público ya había pedido la declaración de las tres personas citadas ahora en el año 2023. Pero después de los vaivenes del procedimiento, ha tenido que volver a reclamarla este pasado mes de mayo.

Pero, ¿por qué llama a Laporta, Valverde y Luis Enrique? Laporta es el actual presidente del club y lo fue también entre 2003 y 2010. El exfutbolista Luis Enrique fue entrenador del primer equipo entre 2014 y 2017. Y, Ernesto Valverde lo hizo justo después: entrenó al equipo entre 2017 y 2020.

No hay que olvidar tampoco que el anterior titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, llegó a imputar a Laporta por los pagos a Negreira efectuados entre 2008 y 2010. La Audiencia de Barcelona, sin embargo, le corrigió y aseguró que los hechos de ese periodo ya han prescrito, por lo que la única condición en la que Laporta puede aportar algo al caso Negreira es como testigo.

Además, durante la instrucción de Aguirre, se llegó a registrar la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se citó a numerosos árbitros y concluyó, antes de que hubiera pruebas para afirmarlo, que hubo una "corrupción sistémica" en el arbitraje del fútbol español para favorecer al equipo azulgrana.

Interrogatorios "relevantes" para el caso

La Fiscalía Anticorrupción, en el informe en el que solicitaba la declaración de estas tres figuras importantes en una etapa del conjunto azulgrana ya en el año 2023, subrayaba que sus declaraciones son "especialmente relevantes para la investigación de los hechos objeto de la presente causa".

Ahora, concretamente Anticorrupción avanza en su informe que pretende preguntar a Laporta "sobre el motivo de los pagos realizados a las sociedades instrumentales gestionadas por Enrique Negreira y su hijo". Y, en cuanto a Luis Enrique y Valverde previsiblemente serán preguntados "sobre la información recibida relacionada con los informes relativos a los árbitros responsables de dirigir los partidos del Fútbol Club Barcelona, tanto en su campo como fuera de él", cuando ambos eran responsables del vestuario.

No hay que olvidar que ése era el motivo por el que el Barça pagó cantidades millonarias a Enríquez Negreira y a su hijo. Se sabe desde hace tiempo, gracias a un informe de la Guardia Civil, que Enríquez Negreira tenía una gran dependencia económica del FC Barcelona. Así lo resaltaba la Benemérita tras comparar el dinero recibido por el vicepresidente del CTA entre 2016 y 2018 de parte del club catalán.