El Mallorca suspende a Dani Rodríguez de empleo y sueldo después de lo ocurrido en el Bernabéu

El RCD Mallorca ha dado un paso adelante y ha actuado después de las críticas de Dani Rodríguez al entrenador del equipo Jagoba Arrasate. El mediocentro se quejaba por no haber disputado ni un solo minuto en el Bernabéu y que Jan Virgili, recién llegado al club, si saltase al terreno de juego. Las críticas fueron expuestas por el futbolistas en redes sociales durante dos días y en ningún momento rectificó su actitud.

Tanto el técnico como el club se reunieron con Dani Rodríguez e incluso el director deportivo Pablo Ortells como el CEO de negocio Alfonso Díaz dieron a entender que se iban a tomar medidas. La decisión ha sido notificada este miércoles en un escueto comunicado por parte del conjunto bermellón: "El RCD Mallorca informa que se ha establecido una suspensión de empleo y sueldo al jugador Dani Rodríguez. Además, el club retira la capitanía al futbolista con efecto inmediato".

Las quejas del jugador

Los episodios comenzaron con la publicación de unas imágenes de sus hijos y su mujer en el estadio Santiago Bernabéu: "Viaje con la ilusión de mis hijos por ver a su padre jugar en el Bernabéu. Lección y consejo importante para ellos: nunca esperes nada de nadie, y menos hoy en día, cuando meritocracia, la cultura y el respeto por trabajo brilla por su ausencia. No hagas las cosas esperando algo a cambio, hazlo por ti y por tu pasión. El respeto y el cariño de la gente se gana dentro del campo. Sacrifícate por tus sueños aunque te pongan piedras en el camino, siempre cree en ti mismo. Las cosas se ganan, no se regalan. Y cuando te las ganas saben doblemente mejor. ¡Os quiero familia!¡Sois los mejores!, escribió.

Ante el revuelo causado, emitió otro comunicado que cerraba con la siguiente conclusión: "Que quede claro: este es el club de mi vida. Siempre he dado y daré el máximo por esta camiseta. Solo pide que se respete ese mismo compromiso. El sábado, ese respeto no estuvo ahí. Siempre con vosotros". En las primeras líneas, seguía manteniendo su actitud crítica: "Lo que no puedo aceptar es la falta de respeto hacia el compromiso y la dedicación. Me duele que un jugador que acaba de llegar, con un solo entrenamiento, tenga la oportunidad de jugar por delante de compañeros que llevamos años defendiendo esta camiseta con sudor y entrega. Que algo así ocurra manda un mensaje horrible al vestuario: da igual el trabajo, la entrega o la lealtad. Eso es lo que me enfadó", escribió Dani Rodríguez.

Con la decisión del RCD Mallorca, el capítulo parece haber llegado a su punto y final, aunque en los próximos días se verá cómo evoluciona la situación y si club y futbolista firman la paz.