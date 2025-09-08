Menú

Atacan al seleccionador italiano Gennaro Gattuso por querer jugar contra Israel

Gattuso fue duramente criticado por sus palabras en la previa del choque ante Israel correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial.

Atacan al seleccionador italiano Gennaro Gattuso por querer jugar contra Israel | EFE

Israel e Italia se verán las caras hoy en el choque correspondiente a la fase de clasificación para el Mundial. Hasta aquí todo normal dentro del terreno deportivo, pero para Gennaro Gattuso, seleccionador italiano, la cosa ha ido a mayores. De hecho le han insultado y criticado duramente por querer jugar contra Israel.

Todo viene por un grupo de vecinos de Corigliano-Rossano, localidad donde nació el entrenador italiano, que lanzó una petición para que "en un gesto de solidaridad con Palestina" Gattuso se negase a disputar el partido. Aquí la pancarta:

"Rino, no juegues con los que matan niños", reza la pancarta. Gattuso no atendió a la petición de sus vecinos y dijo esto en sala de prensa:

"Soy un hombre de paz, y lo peor es ver a civiles y niños ser alcanzados y perder la vida pero tenemos a Israel en nuestro grupo, tenemos que jugar, es nuestro deber", comentó el nuevo seleccionador italiano.

Gattuso insistió en que no depende de él tomar este tipo de decisiones: "El presidente Gravina está trabajando para encontrar las soluciones necesarias y disputar el partido en las mejores condiciones posibles. Israel forma parte de nuestro grupo y debemos enfrentarnos a ellos. Por desgracia, hay una guerra en curso que provoca sufrimiento".

Pese a las explicaciones de Gennaro las críticas no se han hecho esperar y los ataques en redes sociales han sido muy debatidos en Italia en las últimas horas.

