El bochorno culé no tiene fin: el Barça-Valencia se jugará en un estadio con 6.000 espectadores

Ya es oficial. El partido FC Barcelona-Valencia CF, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2025/26, se disputará el domingo 14 de septiembre (21:00 horas) en el estadio Johan Cruyff, con capacidad para apenas 6.000 espectadores. Un nuevo bochorno por parte de la entidad culé, que sigue demorando de lo lindo las obras en el estadio Spotify Camp Nou —el gran recinto azulgrana, con capacidad para 105.000 personas—, cuando estaba previsto que el regreso se produjera el pasado 10 de agosto con motivo del Trofeo Joan Gamper.

Pero lo cierto es que la vuelta a casa es el cuento de nunca acabar para el Barça, donde el presidente Joan Laporta y su Junta directiva llevan prometiendo desde noviembre de 2024 que el equipo de Hansi Flick pronto volvería a jugar en el Camp Nou. Diez meses después, el Barcelona sigue sin lograr los permisos necesarios. El club azulgrana ha apurado hasta el último segundo con el fin de volver al Camp Nou, pero parece misión imposible: de hecho, logró que los tres primeros partidos de Liga (contra Mallorca, Levante y Rayo Vallecano) y el debut en Champions (el próximo jueves 18 frente al Newcastle en St. James’ Park) se jugaran a domicilio, con la intención de que pudiera jugar en casa ante el Valencia el próximo domingo 14 de septiembre.

Pero no ha habido manera: este martes, con una inspección de técnicos del Ayuntamiento de Barcelona en el Spotify Camp Nou mediante, se ha confirmado que es imposible que el Barça-Valencia se pueda jugar allí dentro de cinco días al no lograr el club azulgrana los permisos necesarios.

Ahora el FC Barcelona confirma que jugará en el Johan Cruyff, en contra de lo que había anunciado hace unas semanas a bombo y platillo, por lo que tendrá que seleccionar los socios que podrán acudir y que no, ya que en el pequeño recinto solamente caben 6.000 espectadores.

Sin los permisos necesarios

El Ayuntamiento de la Ciudad Condal sigue sin otorgar al Barcelona la Licencia de Primera Ocupación Parcial para poder abrir su nuevo estadio con al menos 27.000 espectadores porque la entidas culé todavía no tiene el Certificado Final de Obra.

Con el estadio Lluís Companys ocupado por el concierto de Post Malone el viernes previo al partido, y sin apenas tiempo de acondicionar el campo, el Johan Cruyff se convirtió en la opción más realista. Inaugurado en 2019 y casa habitual del Barça femenino y del filial masculino, su aforo de 6.000 espectadores no cumple con los requisitos mínimos de capacidad de la Liga para acoger partidos de Primera División (8.000 espectadores). Sin embargo, la patronal de los clubes lo va a autorizar de forma excepcional.

El club ha trabajado paralelamente para adaptarlo a las exigencias técnicas: instaló más cámaras para el VAR y se desplegó fibra para garantizar la conexión y evitar fallos como los que empañaron el duelo del pasado sábado 30 de agosto en Vallecas entre el Barcelona y el Rayo.

El calendario, sin embargo, no da tregua. Tras el choque contra el Valencia, el Barça recibirá al Getafe el 21 de septiembre, a la Real Sociedad el 28 y al PSG el 1 de octubre en la Champions. Después de meses de que el Barcelona abandonase el Lluís Companys —estadio del exilio culé estas dos últimas temporadas—, la entidad azulgrana se ha asegurado jugar en Montjuic hasta el próximo mes de febrero mediante un acuerdo con la empresa Barcelona Serveis Municipals (BSM). El objetivo sigue siendo volver en algún momento al Camp Nou. El Barcelona sigue sorteando el calendario, entre chapuzas y soluciones provisionales, mientras los socios confían en poder regresar lo antes posible a casa.



Comunicado del FC Barcelona