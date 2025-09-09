Hace poco más de un mes, la que era seleccionadora del conjunto femenino de España conoció que la RFEF no renovaba su contrato: Montse Tomé dejaba de ser entrenadora de la selección. Recordemos que la asturiana llegó en septiembre de 2023 y en estos dos años el equipo ganó la Nations League, fue cuarto en los Juegos Olímpicos de París y ha sido subcampeón en la pasada Eurocopa, en la que cayó en los penaltis ante Inglaterra.

Si bien es cierto que en todo este tiempo, Tomé ha estado siempre vinculada al ex seleccionador, Jorge Vilda, algo que no sentaba bien entre las jugadoras. Pero ¿tienen estas tanto poder como para haber influido en la decisión de prescindir de los servicios de la entrenadora? Tomé ha sido bastante clara al respecto en una entrevista en El Partidazo de Cope: "No, no creo. Si queremos ir hacía un fútbol femenino profesional, quien tiene que tomar esas decisiones no son las jugadoras... No creo que la opinión de alguna jugadora desencadene una decisión tan importante como, en este caso, mi futuro como entrenadora. Porque nosotros también nos jugamos mucho y ahora estamos buscando equipo".

Pero no solo eso sino que Tomé también critica los tiempos de la Federación a la hora de comunicarle su no renovación: "fue un poco faena enterarme tan tarde... Tuve alguna opción un poco antes de la Eurocopa, pero como tampoco esperábamos este final toca organizarse de otra manera. Tengo muchas ganas de entrenar y toca pensar en el futuro; han sido siete años difíciles", le reconoció a Juanma Castaño.

Montse Tomé no sabe quién tomó la decisión

Como no podía ser de otra manera, en este tiempo ha habido muchos rumores sobre quien tomó la decisión de despedir a la que era la seleccionadora nacional del conjunto femenino de fútbol. A día de hoy, la propia Montse Tomé asegura que no sabe quien ha sido: "no sé quién me ha echado, sinceramente no te sabría decir... ¿Sospechar? Puedo pensar que a algunas personas le gustaba más y a otra menos. Pero si dijera que "esta fue la persona" quizás no acertaría".

Tras esta respuesta, Juanma Castaño no podía evitar la pregunta, casi obligada… ¿Sospecha del presidente de la RFEF?, la ex seleccionadora contestaba con sinceridad que le sorprendería porque "con él siempre he tenido una grandísima relación y siempre me ha demostrado cariño. Siempre me ha transmitido cercanía, continuidad y confianza. Luego se decidió otra cosa y ya está, pero es cierto que por su parte siempre ha sentido el apoyo".

La preparadora insistía en que "yo no pienso, sinceramente, que los dirigentes que hay ahora en la RFEF puedan obrar así (dejándose influir). No lo creo. Pero es que además siento que con las jugadoras estábamos bien, el trabajo que hemos hecho ha siso bueno".

🗣️ Montse Tomé, en el @partidazocope 🤔 "No sé quién me ha echado, no te sabría decir..." ✏️ "Yo con Louzán siempre he tenido una gran relación" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/VMvKlvpLWU — El Partidazo de COPE (@partidazocope) September 8, 2025

Cuando se conoció la noticia de su inesperada salida, llamó la atención mediática que la asturiana no recibió públicamente el apoyo de las jugadoras de la selección, pero ella misma ha asegurado que sí tuvo "llamadas y mensajes de muchísimas" de esas jugadoras. Además, la ex seleccionadora nacional destaca el trato actual con las jugadoras: "este fin de semana ha estado en campos y he visto jugadoras. Yo en esto no me fijo. Creo que he mantenido con todas las futbolistas que he tenido todos estos años una relación muy profesional", añadió en la Cope.

Montse Tomé y el vestuario femenino

Juanma Castaño le preguntó a Montse Tomé si está dolida por la falta de apoyos públicos de las jugadoras tras su despido de la selección. Y ella lo negó, pero también habló de cómo era su relación con las jugadoras y cómo considera que es el vestuario.

¿Es un vestuario difícil el de la selección española de fútbol femenino? A esta pregunta, Montse Tomé matizó que "bueno... es un vestuario especial". Y añadió que "en estos años he tenido que tomar decisiones con alguna jugadora que la haya podido gustar más o menos, pero todo ha sido pensando en el equipo de manera colectiva". A pesar de todo lo ocurrido en estos años, Tomé lamentó la forma del cierre y afirmó que "el final lo hubiera hecho de otra manera".