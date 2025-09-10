La gala del Balón de Oro se acerca, es el 22 de septiembre en París, y con ella surgen de nuevo las rencillas y los rumores sobre el Real Madrid. No hay que pasar por alto que el año pasado todo saltó por los aires cuando desde el club blanco consideraron una falta de respeto que el premio no lo ganara un jugador del Real Madrid. A nadie se le escapa que el favorito era Vinicius, pero lo terminó ganando Rodrigo y en el Real Madrid consideraron que si Vini no lo ganaba, Carvajal había hecho más méritos que el del City.

De cara a la gana de este año el Real Madrid cuenta con tres nominados entre los candidatos, Mbappé, Vinicius y Bellingham. Algo que no ha mencionado en ninguna de sus redes sociales… Pero no solo eso sino que ya se habla de que el conjunto blanco no aparecerá por París tampoco este año.

De hecho, en su edición digital, el diario L'Equipe, principal cabecera deportiva del país galo, ha señalado que "el Real Madrid no debería acudir a la gala del Balón de Oro" con un tono que suena a prohibición. Toda una invitación a los blancos… Y, aunque todavía no hay nada oficial, parece que así será y este año tampoco irá nadie del club a la gala del 22 de septiembre, que se celebrará en París.

¿Qué ha sucedido para que haya tanta tensión?

Todo se remonta a la espantada del Real Madrid del año pasado. No hay que olvidar que, con todo listo para acudir a la gala del Balón de Oro, el conjunto blanco se negó a acudir al saber horas antes de la ceremonia que no iba a ser Vinicius el ganador.

Con el motivo del enfado por lo ocurrido el año pasado con France Football y todo lo que engloba a la gala del Balón de Oro, el Real Madrid tampoco tenía la idea de acudir y, en este caso, al estar bastante claro que la terna está entre Dembélé y Lamine Yamal, tienen más 'sencillo' el hecho de no ir.

El año pasado fue una ruptura total entre los organizadores del premio (ahora France Football y UEFA) y el Real Madrid. El motivo es que el club blanco creyó que lo sucedido con la máxima distinción no se correspondía con la realidad de lo que había sucedido en el terreno de juego. La consecuencia llegó en forma de dar la espalda a la gala celebrada en el teatro Chatelet de París, cancelando el viaje de toda la expedición madridista.

France Football y su intento por acercar posturas

No obstante, este 2025, parece que, desde Francia, no querían que se repitiera un desplante de tal magnitud. Por ello, en los últimos meses, France Football ha intentado restablecer relaciones con el club blanco. De hecho, una delegación de la organización francesa viajó a Madrid hace apenas unos días, pero las reuniones no terminaron con éxito.

Uno de los motivos es que, casi un año después, desde el Real Madrid todavía no se entiende lo que sucedió al elegir ganador, ni los motivos que llevaron al cambio en la manera de puntuar y algunos criterios empleados en los mismos. Pero además, la presencia de la UEFA tampoco es un factor que ayude a un entendimiento, debido a lo deteriorado de las relaciones a nivel institucional entre el club blanco y la UEFA.