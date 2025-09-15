Ratas en el Camp Nou. En imágenes publicadas por el canal de Youtube "Ferran Barniol" se pueden ver la presencia de estos roedores en las obras del estadio del Barcelona. Hay que recordar que el estadio del Barcelona aún no tiene los permisos necesarios para poder albergar un partido aunque Laporta, presidente del club catalán, siga vendiendo que si por él fuese ya estaría jugando allí.

Estas son las imágenes grabadas por el canal de Youtube "Ferran Barniol":

Y todavia alguien se explica por que no les dan permisos para el Camp Nou, ni habiendolo arreglado se libran de las ratas.@10JoseAlvarez @elchiringuitotv @Siempreblaugra @gerardromero @jotajordi13 @VikingBlancoRM

Imagenes del canal de Youtube: "Ferran Barniol" pic.twitter.com/2hO23OTcqB — Jesús Gómez (@jesusillo2) September 14, 2025

En las imágenes se puede ver a una rata danzando a sus anchas por las obras cuando para Joan Laporta el estadio habría estado operativo para el Barcelona-Valencia si le hubiesen dado los permisos.

Mientras esto sucede apenas tres días antes Laporta decía esto sobre el Camp Nou: "Volveremos pronto a casa, pero no puedo precisar el momento porque depende de los permisos que nos tienen que dar las instituciones responsables". Es más, para Laporta es emocionante ir a visitar las obras.

"El otro día fuimos a ver el estadio una representación de la junta directiva y nos emocionamos. Es una maravilla que la tendremos y la gozaremos todos los culers. Queda poco y vamos avanzando. Respeto todas las opiniones, pero nosotros seguimos trabajando e iremos avanzando", comentó el máximo responsable del club catalán.