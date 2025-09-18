El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido desestimar el recurso interpuesto por el Real Madrid contra la sanción de un partido impuesta a Dean Huijsen tras su expulsión el pasado sábado en Anoeta, en el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad (1-2).

El club blanco alegaba error material manifiesto en el acta arbitral del colegiado Jesús Gil Manzano —al considerar que la acción debía interpretarse como un ataque prometedor y no como una ocasión manifiesta de gol— y aportó incluso la grabación difundida por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) en su programa Tiempo de Revisión. Sin embargo, el órgano disciplinario entendió que la jugada admite distintas interpretaciones y, por tanto, no puede considerarse un error claro y flagrante por parte de Gil Manzano.

Este martes, el CTA consideró que "la sanción más adecuada" para Huijsen en la infracción sobre Mikel Oyarzabal "hubiera sido tarjeta amarilla" y no roja, "porque no se cumplen el cien por cien de los condicionantes necesarios para DOGSO", con lo que no sería una ocasión manifiesta de gol.

También apuntó que el VAR "sólo interviene en errores claros, obvios y manifiestos" y esta jugada "entra dentro" de los denominados "lances grises", que son "aquellos que admiten más de una interpretación". "Por tanto, la decisión debía quedar en manos del árbitro principal y el VAR actuó correctamente al no intervenir", aseguró.

"El árbitro muestra roja directa al entender que es una ocasión manifiesta de gol", dijo la portavoz del CTA, Marta Frías. "La acción representa dos posibles escenarios en función de un segundo defensor del Real Madrid. Si consideramos que llega a disputar el balón, la sanción adecuada sería tarjeta amarilla por ataque prometedor. Si, como interpretó el árbitro, la distancia hacía imposible esa disputa se trataría de una ocasión manifiesta de gol, castigada con expulsión", añadió. "Por eso, este comité entiende que no se cumple el cien por cien de los condicionantes necesarios para DOGSO y la sanción más adecuada hubiera sido tarjeta amarilla", señaló el Comité de Árbitros.