Un periodista regala a Xabi Alonso un pez durante la rueda de prensa

El Real Madrid se impuso con claridad al Kairat Almaty gracias a un hat trick de Mbappé y los goles de Camavinga y Brahim Díaz. Sin embargo, uno de los momentos más inesperados y surrealistas no ocurrió en el campo, sino durante la rueda de prensa de Xabi Alonso. Un periodista kazajo le entregó al técnico tolosarra un pez-altavoz.

"He preparado un regalo para usted porque sé que le gusta pescar. Sé que es un buen pescador", explicó al periodista, mientras Xabi esbozaba una ligera sonrisa y mostraba cierto asombro. El obsequio cantaba 'Uno, dos, tres, ¡Hala Madrid!", convirtiéndose en el protagonista de la comparecencia.

🤣 ¡Surrealista momento vivido en la rueda de prensa de Xabi Alonso tras la victoria ante el Kairat! Un periodista ha regalado un pez-altavoz al entrenador del Real Madrid 📲 @jdelriomuradas pic.twitter.com/DVAsKsX3DG — MARCA (@marca) September 30, 2025

Finalmente, Juan Camilo, jefe de prensa del Real Madrid, tuvo que retirarlo de la mesa y apagarlo porque molestaba e impedía el desarrollo normal del acto. El resto de periodistas presentes, no daban crédito y sacaron sus móviles para inmortalizar el momento. Un recuerdo peculiar para el Real Madrid en su visita a Kazajistán y que el entrenador siempre tendrá presente.

El cabreo de Vinícius

En la comparecencia, Xabi Alonso fue preguntado por la reacción del futbolista del Real Madrid al ser cambiado en el minuto 70 de partido. Según captaron las cámaras de Movistar+, Vinícius se fue al banquillo haciendo aspavientos con los brazos mientras daba la mano a los integrantes del cuerpo técnico y el resto de la plantilla presente en el banquillo.

"No ha pasado nada, de hecho el comentario de Vini no iba por donde tú crees, no ha sido ningún tipo de queja. Ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido. Hoy no fue un rebote", afirmó Xabi Alonso quitando hierro al asunto.