Alarma en el Real Madrid: la suplencia y el desplante de Fede Valverde que preocupan en el club

Fede Valverde no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Desde su llegada a la entidad blanca, el futbolista se ha ido convirtiendo en un líder dentro del vestuario. Sin embargo, los últimos acontecimientos han puesto en duda su rol dentro del equipo, abriendo un escenario de incertidumbre sobre su presente inmediato.

"Ahora me cuesta mucho más sentirme cómodo en el campo", confesó Fede Valverde al concluir el derbi madrileño. Ante la posibilidad de jugar en la banda o como lateral derecho, no dudó: "No nací para jugar de lateral, no crecí jugando ahí. Fue un momento de emergencia". Y recurrió a sus grandes partidos para explicar cuál cree que debe ser su posición: "Ganamos mucho cuando jugué como extremo, ganamos una Champions conmigo ahí. Y otra conmigo en el medio".

Para cubrir carencias

Ayer, en el partido de Champions ante Kairat Almaty, el equipo merengue se impuso por 5-0 y, ante las bajas de Carvajal y Alexander Arnold, Xabi Alonso necesitaba alguien para el lateral derecho. Después de las palabras de Valverde, decidió que fuese Raúl Asencio el que ocupase la posición. Por su parte, el uruguayo permaneció en el banquillo esperando su momento para salir al terreno de juego, pero no disputó ni un solo minuto.

El técnico explicó así la ausencia de Fede Valverde: "Es un jugador muy generoso, hay que dosificar minutos y esfuerzos. Si se le hubiese necesitado, habría jugado, pero necesitaba descanso". Sin embargo, destaca la actitud de Fede Valverde durante el encuentro. El segundo capitán del equipo se ausentó del rondo en el calentamiento inicial, cuando, según informó Miguel Ángel Díaz en cadena COPE, todos los jugadores, titulares y suplentes están obligados a realizarlo. Además, no salió al césped junto al resto sino que se quedó sentado en el banquillo.

A continuación también se le vio paseando, con las manos atrás y gesto serio. Luego se sentó de nuevo en el banquillo. El próximo partido del Real Madrid es el sábado 4 de octubre en el Santiago Bernabéu. Ese día Xabi Alonso deberá tomar una nueva decisión y se verá cuál es el recibimiento de la afición al futbolista uruguayo.