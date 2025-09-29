Carvajal desmiente el bulo del derbi

Una de las polémicas del derbi se produjo en la primera mitad del encuentro. Dani Carvajal sufrió una entrada de Nico Fernández en un balón dividido en el minuto 40. El argentino vio la tarjeta amarilla, pero desde el conjunto blanco se reclamó que el color de la cartulina fuera roja por la dureza de la entrada.

El lateral continuó sobre el césped sin aparentes problemas y no fue sustituido hasta el minuto 59 de la segunda mitad, en su lugar entró Camavinga. Después del encuentro, Carvajal fue sometido a pruebas por parte del equipo médico del Real Madrid y se confirmó la lesión en el sóleo de la pierna derecha.

"No he visto la jugada del pisotón repetido pero si han dicho que no era roja tendrán sus razones. La marca de los tacos la tengo ahí", aseguró el futbolista al finalizar el encuentro. Después de hacerse público el comunicado del Real Madrid sobre el daño, hubo quienes señalaron al extremo del Atlético de Madrid como principal responsable.

Sin embargo, ha sido el lateral derecho el que lo ha desmentido en los micrófonos de El Chiringuito de Jugones y ha reconocido que no achaca la lesión a la entrada recibida en el derbi. En paralelo, ha enviado un mensaje a la afición: "Tranquilidad, mañana volver a ganar y el sábado de nuevo. Queda mucho"

❌"No achaco la lesión a la entrada de Nico". 👉Carvajal, con @marcosdlarocha en su llegada a Valdebebas para recuperarse. https://t.co/xviQXuSRqI pic.twitter.com/9YnnJMpnzm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 29, 2025

Como es habitual, el Real Madrid no ha especificado el tiempo fijo de baja, aunque se estiman cuatro semanas, y el madridista espera "llegar al Clásico" que se disputa el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu. Los partidos que se perderá fijo son el duelo ante el Kairat este martes 30 de septiembre en la segunda jornada de Champions League, el encuentro ante el Villarreal antes del parón internacional y frente al Getafe en la vuelta.