Los cinco bofetones del Atlético al menosprecio con la manita abierta

Creo que jamás en mi vida había recibido tantos mensajes de seguidores del Real Madrid sin que yo moviese ni un solo dedo de la manita previamente. Ni uno. Recibí mensajes con 1-1 y 1-2 en tono de burla, sin embargo, a partir del 2-2 del Atlético, pasando por el 3-2, el 4-2 y el definitivo 5-2 del Atlético, mi móvil acabó echando humo con frases como: "Ya habéis ganado el título más importante", "parece que habéis ganado una final", "esto es vuestra Champions" y por supuesto el clásico "vete a Neptuno". Pues bien, ahora me toca hablar a mí a través de esta columna. Ni en tertulias ni en ningún otro sitio. Hoy lunes 29 de septiembre me voy a dar el lujo de analizar el 5-2 del Atlético a través de "los cinco bofetones del Atlético con la manita abierta".

El primer bofetón deportivo va para aquellos que no ven los partidos del Atlético de Madrid y aún así te dan lecciones. Ojo, algunos se permiten el lujo de reconocer que no lo hacen y no se sonrojan. Tela marinera. Lo bueno es que el equipo de Simeone les golpeó este fin de semana con cinco goles haciéndoles ver que todas esas leyendas urbanas que difunden no son reales. Si el Atlético no sabe jugar al fútbol... ¿Qué pasó el sábado? Si el Atlético va a destrozar la carrera de Julián... ¿Qué sucedió el sábado? Si Koke no puede ni moverse... ¿Qué ocurrió el sábado? Y sobre todo, mi preferida, si le dicen a Simeone en modo irónico que se quede... ¿Qué les dio el Cholo el sábado? Porque este tipo de cuestiones siempre se usan para criticar al Atlético y lo llevo diciendo semanas, este equipo estaba jugando mucho mejor de lo que decían los resultados. El sábado quedó más que probado.

El segundo bofetón es para los que desprecian al Atlético. Con o sin micro. Periodistas o aficionados. Para todos ellos. Pasa siempre, pero la semana pasada en concreto tuve que aguantar menosprecios, risas e intentos de humillación al Atlético de Madrid que ya traspasan los límites de la educación. No suelo entrar. Sonrío y sigo. Pero el sábado por fin hubo un manotazo de justicia que habla por sí solo. Si eso pasase cada vez que alguien menosprecia al Atlético... ¡Qué pocos graciosos quedarían!

La manita aparece también para otro grupo más, el tercero que voy a mencionar. La denominada policía de la celebración que tantas veces he destacado. Ni siquiera cuando el Atlético ofrece una versión deportiva muy superior a la de su rival le reconocen el mérito. Los rojiblancos tuvieron hasta 10 ocasiones de gol y solo metió cinco. Para mí el resultado se quedó corto y ni aún así le reconocen su histórica victoria. Es más, aparecen esas frases que antes he comentado que mandan a los aficionados del Atlético a Neptuno, los menosprecian pensando que solo este partido les importa etc etc etc. Para ellos también va esta manita.

El póker de bofetones deportivos fue para los haters del Cholo, que son muy diferentes a los que critican a Simeone. Estos últimos no solo tienen derecho a dar su punto de vista negativo sobre algunas decisiones del argentino sino que además hacen mejor al entrenador rojiblanco que, como pasa con cualquier persona, comete errores. Flaco favor le haríamos al Atlético y al propio Simeone si jamás hubiese una crítica hacia ellos. Ahora bien, una cosa es criticar y otra dar vía libre a una cacería mediática y organizada alrededor del Cholo. Para estos cazadores de escopeta trucada también va ese 5-2.

Y por último me voy a territorio rojiblanco, en concreto a los dueños del paredón rojiblanco. Un matiz solo y os hablo directamente a vosotros. No habéis criticado a Simeone o a Koke. Les habéis acribillado y colocado en un paredón. No es lo mismo. Y lo volveréis a hacer si la cosa se tuerce. Y sí, el sábado en un momento histórico para el club del que sois aficionados, una parte de vosotros quedó dolida con el 5-2 porque os desmonta el show ¿Duele escucharlo? Lo siento.

A partir de aquí y como dijo el Cholo, este partido pasará a la historia, pero a efectos prácticos solo vale tres puntos. Al Atlético le queda muchísimo trabajo por hacer y muchos errores por corregir. Ni antes eran tan malos ni ahora tan buenos, como se suele decir. El primer paso debe ser recuperar el paso en Champions ganando al Eintracht Fráncfort. Después al Celta en Liga. Solo así el 5-2 ante el Real Madrid será efectivo para el devenir de la temporada. Eso sí, si el fútbol empieza a ser justo con este equipo y Julián Álvarez mantiene su estratosférico nivel, grandes cosas están por venir. Yo por si acaso, en mi manita particular, seguiré teniendo apuntado "partido a partido".