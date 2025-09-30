Cuestión de huevos
Lo que sucedió el sábado fue fruto de la desinformación: hay futbolistas ahí que no saben a qué equipo han llegado.
No ha sido, como se dijo, la mayor goleada del Atlético al Madrid, pero sí es cierto que, desde 1950, los colchoneros no le metían cinco al Real. O más de cinco porque aquel año, hace 75 de aquello, le ganaron 5-1 en el Calderón y 3-6 en el Bernabéu. Luego, más recientemente aunque no en partido oficial, el Atleti le endosó al Madrid un 7-3 que armó mucho ruido. Yo recuerdo perfectamente al Real Madrid que se volvía a España con un saco de goles siempre que iba a jugar a Alemania: 5-1 en Hamburgo, 5-0 en Kaiserslautern, 5-1 en Mönchengladbach, 4-1 en Múnich… Pero, aunque dolorosísimas, aquellas derrotas sonaban lejanas. Las goleadas que más duelen son las de proximidad. Si al Madrid le metía 5 el Milan… mal, pero bueno, era Europa, era el Milan, era Van Basten, era Gullit, era Rijkaard, era Sacchi, pero las goleadas cercanas duelen más y, sobre todo, tardan más en cicatrizar. Y la del sábado es de esas. El 5-2 del sábado puede ser (ojalá que no lo sea) una derrota que marque una temporada. ¿Por qué?...
Pues en primer lugar porque, como digo, hacía 75 años que el Atleti no le metía una manita al Real Madrid. En 1950 un 5-0 y un 3-6 pero… aquel Atlético de Madrid acabó ganando el campeonato, y esto nos lleva directamente al siguiente punto. El Atlético de Madrid que recibió el sábado al Real Madrid en el Metropolitano era (y utilizo el tiempo pasado del verso "ser") un equipo muerto y, casi, casi, descartado para la Liga en el mes de septiembre. Pero como yo soy perro viejo y he visto ya muchas de estas, me negué a dar como muerto al Atleti y como favoritísimo al Madrid. Y, efectivamente, así fue.
De modo que ese 5-2, que no se cura, por ejemplo, con un 6-0 en el Bernabéu en el partido de vuelta, pasará ya a los anales de la historia porque hacía 75 años que el Atleti no le pasaba por encima al Madrid de ese modo y porque, de repente, esa manita resucita a un competidor que parecía muerto. ¿Y por qué pasó todo esto el sábado? Por un simple problema de desconocimiento. ¿Sabe Huijsen lo que es el Real Madrid? ¿Lo sabe Carreras? ¿O Tchouameni? ¿Y Camavinga, lo sabe Eduardo Camavinga? Xabi Alonso, en teoría, sí debería saberlo: aún recuerdo su éxtasis cuando Ramos marcó en el minuto 93. Y si Xabi sabe en teoría lo que es el Real Madrid, ¿por qué no les explicó el partido que iban a jugar? No hablo de calidad, no, en mi opinión la plantilla del Real Madrid es mejor que la del Atleti. De lo que yo hablo de corazón, que es ese órgano vital que el sábado no apareció en el Metropolitano. Porque, no nos equivoquemos, ese partido lo ganó el Atleti con el corazón, que es con lo que ha conseguido sus grandes gestas últimamente el Real Madrid: con el corazón.
Xabi tiene dos problemas, el primero es que el Real Madrid no es el Bayer Leverkusen ni, por supuesto, el filial de la Real Sociedad. En Leverkusen tienen un jardín japonés y el tren rápido y comen chucrut mientras que aquí, en el Madrid, tienen 15 Copas de Europa. Xabi tenía tiempo en Leverkusen, aquí ya va tarde. Cuando Xabi, con b, habla de "construcción" o de "proceso" me recuerda al Xavi con uve. Al Real Madrid se llega construido, proyectado, procesado y orinado de casa, aquí el verbo a conjugar es otro, es el verbo "ganar". El segundo problema que tiene Xabi es el de contarle a algunos jugadores que están ahí qué es el Real Madrid. Sin Ramos, Nacho, Modric, Marcelo o Benzema, yo sólo veo a alguien que se lo pueda transmitir a los demás, y ese es Dani Carvajal.
Porque, más allá de la manita o de que los futbolistas del Atleti se comieran por los pies a los del Madrid, lo que sucedió el sábado fue fruto de la desinformación: hay futbolistas ahí que no saben a qué equipo han llegado y alguien se lo tendrá que explicar. Alguien tendrá que decirle, por ejemplo, a Huijsen, "oye, chaval, que esto no es el Bournemouth, ¿eh?" En resumidas cuentas, y perdón por lo escatológico del término, el Atleti le dio un baño al Madrid por huevos, y no me refiero a los que ponen las gallinas y luego sirven tan ricos y con sus puntillitas en Casa Lucio, no. Y, queridos míos, angelitos míos, por lo único que no le pueden ganar un partido al Real Madrid es por huevos. No hace falta que tengáis tres, no es necesario nacer con triorquidismo, con los dos habituales es suficiente. Pero esos dos, por favor, ponedlos. Y, si pensáis reservarlos, lo mejor que podéis hacer es pedir la cuenta.
Y sí, lo del derby fue un chasco. Y la imagen no fue la deseada. Pero mejor ahora (y que sirva para espabilar) que no en primavera. Por cierto, el FC Negreira marcó su empate de un córner inexistente con falta además de Araujo en el salto, mucho más clara que aquella que el periodismo cataculé reclamaba de Rudiger ante aquel defensor del Almería
Y un tema que quería tratar hace tiempo pero no pude hacer…el despido de Relaño. El Alfredo malo (como acertadamente le bautizó Juanma hace tiempo, el bueno es Di Stefano) ha sido (mejor dicho, ha intentado ser) un azote de Florentino Pérez, cuando simplemente ha sido un zote. Un halagador de Guardiola, crítico furibundo de Mourinho, siempre creyéndose por encima del bien y del mal. Hace años dejó de lado a sus viejos camaradas por mantener la poltrona, mientras los otros saltaban para modernizar el diario…y él seguía impartiendo ética y sabiduría (las que se creía que tenía) desde el púlpito, aunque el director fuera otro. Personalmente dejé de leerle desde que publicó aquel infausto artículo de opinión en el cual comparaba a Florentino con la motosierra de Milei. Aquel día dije “basta” y no volví a clicar jamás en algo escrito por él. Ahora el grupo prisa le ha dado la patada que merece, después de años de servicios siendo utilizado como arma arrojadiza contra Florentino, de proteger a topos como Casillas y de creerse el profesor de una clase de primaria. A todo Relaño le llega su San Martín, que le den
El Madrid no puso la intensidad que debiera, quizás, a lo mejor, conociendo el percal, la ponemos y acabamos con 9 y con 5 goles también.
Esta liga es un fraude,y vuelvo a repetir, ahora mismo si le quitas a los intensos el punto que le regalaron, dicho por el CTA y los 3 que le robaron al Rayo, 2 expulsiones perdonada, estarían a 10 puntos, un equipo que se ha gastado 180 millones este año en fichajes.
Y a la esquinita si le quitas el punto robado al Rayo, también suscrito por el CTA porque no había Var y 2 del domingo de un corner inventado y posterior falta.
Estaríamos primeros con 2 puntos de ventaja, sin siquiera entrar a lo del derby.
Pero somos una mierdda de equipo.
Sigo esta temporada sin mucha suerte con los partidos del Madrid porque me los pierdo todos. No pude ver contra el Malakito, no voy a ver esta noche lo de Kazajistán ni tampoco lo del sábado contra el Submarino. Pero lo que sí noto es a todo el madridismo oficial hundido. Han comprado el discurso del Sistema incluso el dómine. Y el problema es que Xabi también lo compre.
Ahora parece que nos merecemos el 5-2 porque el Malakito tiró 8 veces a puerta. ¿Y cuando tiramos 15 contra el Marsella?¿Esas no contaban? Sin Alverola y sin el traidor de Del Cerro, Le Norman no hubiera marcado el primero, Sorloth hubiera sido expulsado por al entrada a Coutouis y a Militao, Sorloth hubiera sido expulsado por la celebración en la grada, el Nico ese hubiera sido expulsado por la entrada a Carvajal, el penalti de Guler no se hubiera producido, el cuarto gol se hubiera anulado, y las tarjetas en vez de Carreras se las hubiera llevado el hijísimo por simular. Estamos hablando de seis o siete jugadas muy claras que del Cerro podía haber corregido y no hizo. Solo la del gol ese de mano al filo del descanso. Seis jugadas muy, muy claras, polémicas, que no merecen ninguna mención en las portadas del As y del Marca. Simplemente el Atlético jugó mejor y ya está.
No puedo desligar el malestar del madridista con lo ocurrido el sábado del año pasado: venimos de más de un año de incapacidad total con los equipos grandes, incluidas 4 derrotas 4 contra el Barca, amén del repaso de arsenal, PSG… y esto afecta al ánimo. Yo confío en Xabi
Y esto no es llorar y quejarse de los árbitros porque sí. Cuando el PSG nos violó, ningún madridista salió a quejarse del árbitro, o cuando el Farsa nos tumbó el año pasado en Montjuich. Esto es otra cosa. Esta temporada los árbitros han salido desde el primer partido a por nosotros y a ayudar al Barça. No hay partido donde a nosotros se nos escamotee algo y a los culés(o al Malakito) se le de algo. Recordemos solo el infame gol de Giulano contra el Alavés o el atraco al Rayo. La roja escamoteada a Raphinha con dos expulsiones al Mallorca, el córner a la Real, el penalti sin VAR y el saldo de faltas para que te piten amarillas. Eso está ahí, y está empezando a afectar a los jugadores. El Atlético ahora mismo es el más peligroso porque es que atiza más y simula más y todo eso se lo da el árbitro, y eso hace que los nuestros apenas metan la bota, y tengan que mover rápido el balón para que no les siegue la tibia y el peroné un chaval del equipo del pueblo. Y en vez de denunciar este verdadero escándalo, el dómine que si se viene meado de casa. Meados estamos todos por el sistema Negreira que ha destruido el fútbol español, a la par que Sánchez termina de destruir España. Ya está bien, en algún momento habrá que parar esta locura que nos está robando lo poco divertido que nos queda en la vida.