Cuestión de huevos

No ha sido, como se dijo, la mayor goleada del Atlético al Madrid, pero sí es cierto que, desde 1950, los colchoneros no le metían cinco al Real. O más de cinco porque aquel año, hace 75 de aquello, le ganaron 5-1 en el Calderón y 3-6 en el Bernabéu. Luego, más recientemente aunque no en partido oficial, el Atleti le endosó al Madrid un 7-3 que armó mucho ruido. Yo recuerdo perfectamente al Real Madrid que se volvía a España con un saco de goles siempre que iba a jugar a Alemania: 5-1 en Hamburgo, 5-0 en Kaiserslautern, 5-1 en Mönchengladbach, 4-1 en Múnich… Pero, aunque dolorosísimas, aquellas derrotas sonaban lejanas. Las goleadas que más duelen son las de proximidad. Si al Madrid le metía 5 el Milan… mal, pero bueno, era Europa, era el Milan, era Van Basten, era Gullit, era Rijkaard, era Sacchi, pero las goleadas cercanas duelen más y, sobre todo, tardan más en cicatrizar. Y la del sábado es de esas. El 5-2 del sábado puede ser (ojalá que no lo sea) una derrota que marque una temporada. ¿Por qué?...

Pues en primer lugar porque, como digo, hacía 75 años que el Atleti no le metía una manita al Real Madrid. En 1950 un 5-0 y un 3-6 pero… aquel Atlético de Madrid acabó ganando el campeonato, y esto nos lleva directamente al siguiente punto. El Atlético de Madrid que recibió el sábado al Real Madrid en el Metropolitano era (y utilizo el tiempo pasado del verso "ser") un equipo muerto y, casi, casi, descartado para la Liga en el mes de septiembre. Pero como yo soy perro viejo y he visto ya muchas de estas, me negué a dar como muerto al Atleti y como favoritísimo al Madrid. Y, efectivamente, así fue.

De modo que ese 5-2, que no se cura, por ejemplo, con un 6-0 en el Bernabéu en el partido de vuelta, pasará ya a los anales de la historia porque hacía 75 años que el Atleti no le pasaba por encima al Madrid de ese modo y porque, de repente, esa manita resucita a un competidor que parecía muerto. ¿Y por qué pasó todo esto el sábado? Por un simple problema de desconocimiento. ¿Sabe Huijsen lo que es el Real Madrid? ¿Lo sabe Carreras? ¿O Tchouameni? ¿Y Camavinga, lo sabe Eduardo Camavinga? Xabi Alonso, en teoría, sí debería saberlo: aún recuerdo su éxtasis cuando Ramos marcó en el minuto 93. Y si Xabi sabe en teoría lo que es el Real Madrid, ¿por qué no les explicó el partido que iban a jugar? No hablo de calidad, no, en mi opinión la plantilla del Real Madrid es mejor que la del Atleti. De lo que yo hablo de corazón, que es ese órgano vital que el sábado no apareció en el Metropolitano. Porque, no nos equivoquemos, ese partido lo ganó el Atleti con el corazón, que es con lo que ha conseguido sus grandes gestas últimamente el Real Madrid: con el corazón.

Xabi tiene dos problemas, el primero es que el Real Madrid no es el Bayer Leverkusen ni, por supuesto, el filial de la Real Sociedad. En Leverkusen tienen un jardín japonés y el tren rápido y comen chucrut mientras que aquí, en el Madrid, tienen 15 Copas de Europa. Xabi tenía tiempo en Leverkusen, aquí ya va tarde. Cuando Xabi, con b, habla de "construcción" o de "proceso" me recuerda al Xavi con uve. Al Real Madrid se llega construido, proyectado, procesado y orinado de casa, aquí el verbo a conjugar es otro, es el verbo "ganar". El segundo problema que tiene Xabi es el de contarle a algunos jugadores que están ahí qué es el Real Madrid. Sin Ramos, Nacho, Modric, Marcelo o Benzema, yo sólo veo a alguien que se lo pueda transmitir a los demás, y ese es Dani Carvajal.

Porque, más allá de la manita o de que los futbolistas del Atleti se comieran por los pies a los del Madrid, lo que sucedió el sábado fue fruto de la desinformación: hay futbolistas ahí que no saben a qué equipo han llegado y alguien se lo tendrá que explicar. Alguien tendrá que decirle, por ejemplo, a Huijsen, "oye, chaval, que esto no es el Bournemouth, ¿eh?" En resumidas cuentas, y perdón por lo escatológico del término, el Atleti le dio un baño al Madrid por huevos, y no me refiero a los que ponen las gallinas y luego sirven tan ricos y con sus puntillitas en Casa Lucio, no. Y, queridos míos, angelitos míos, por lo único que no le pueden ganar un partido al Real Madrid es por huevos. No hace falta que tengáis tres, no es necesario nacer con triorquidismo, con los dos habituales es suficiente. Pero esos dos, por favor, ponedlos. Y, si pensáis reservarlos, lo mejor que podéis hacer es pedir la cuenta.