Descanse en paz el Balón de Oro

Ya dije en su momento que lo sucedido en la pasada gala del Balón de Oro, y me refiero al tangazo que le metieron al Real Madrid, no iba a caer en saco roto y que no era flor de un día y se iba a prolongar en el tiempo. Y así va a ser el próximo 22 de septiembre: no habrá, salvo morrocotuda sorpresa, ningún representante madridista en la entrega de los premios correspondientes a 2025. Yo creo que a France Football le pasó con el Real Madrid algo que es bastante frecuente y que le ha pasado recientemente, por ejemplo, a Ceferin y a Javier Tebas, y es que no calibró bien la fuerza que tiene el Real Madrid. Y no lo entiendo, la verdad, no será por falta de información.

El Real Madrid es el club deportivo más importante del mundo, el más influyente, también el más rico, el que más dinero ingresa, el que más seguidores tiene repartidos por todo el planeta y el que más títulos gana, de modo que nadie, tampoco France Football, puede ningunear al Real Madrid. Hombre, que le pasase a Francisco Franco cuando le dijo a Santiago Bernabéu aquello de que no quería que el Real Madrid fuera socio fundador de la Copa de Europa, todavía tiene un pase porque, en aquel momento, y hablamos de los años cincuenta del siglo pasado, el Real Madrid no era todavía el Real Madrid. Y, aún sin serlo, Bernabéu colgó el teléfono al Generalísimo, cogió un avión y estuvo por supuesto en la reunión fundacional de la Copa de Europa.

Insisto, que no lo supiese Franco, bueno, vale, pero, ¿que no lo sepa Ceferin? ¿Que no lo sepa Tebas? ¿Que no lo conozca el señor Pascal Ferré? Este caballero tiene que saber mejor que otros, lo tiene que saber mejor que yo, lo que vale la portada de su revista con un futbolista del Real Madrid y lo que vale con un futbolista de cualquier otro equipo, ¿no? Bueno pues, aún así, France Football tendió al Real Madrid una trampa, yo creo que orquestada a medias con la UEFA, para llevar hasta la gala a toda la expedición y, cuando se anunciara el nombre de Rodri como Balón de Oro, poder enfocar la cara de ensimismamiento y sorpresa de Vinicius. Gracias a Dios alguien cantó y el avión, que ya estaba en la pista de aterrizaje, se quedó en Madrid.

Parece que hace unos días los representantes de France Football contactaron con el Madrid para intentar convencer a Florentino Pérez de que el club blanco asistiera a la gala, pero el asunto ha acabado mal. Y si ha acabado mal es por la sencilla razón de que no puede acabar bien, y esto que digo no es de Perogrullo. No puede acabar bien porque la sorpresa histórica de la gala de 2024 no tiene arreglo, no hay solución posible para eso, ya no se puede pegar lo que se rompió en mil pedazos. No hay solución porque el Real Madrid sigue sin comprender qué pasó, cómo es posible que el mejor futbolista del campeón de Champions y de Liga se quedara sin su premio, ni entiende tampoco los nuevos criterios de selección ni qué votan los miembros del jurado y por qué lo hacen. Si France Football no vela por el prestigio de su propio negocio, no lo va a hacer el Real Madrid, ¿verdad? Y no tiene solución porque el Real Madrid tiene claro que la irrupción de la UEFA en los premios ha tenido mucho que ver con la broma pesada del año anterior.

Yo, modestamente, siempre con humildad por supuesto, a France Football le propondría desde aquí lo siguiente para tranquilizar los ánimos y es que, de cara al 22 de septiembre, se le asegurase al Real Madrid, por supuesto ante notario, que el premiado de este año va a ser Vinicius. En mi opinión, y eso que yo soy muy de Vini, no lo merece, pero uno de los argumentos para dárselo injustamente a Rodri el año anterior fue que el anterior al anterior se lo habían dado injustamente a Messi cuando lo merecía claramente el centrocampista español del City. Dentro de la peculiar lógica de France Football, y en plena cadena de injusticias flagrantes, estaría bien que, por una vez y sin que sirva en el futuro de precedente, se viera beneficiado el mejor club deportivo de la historia y que, además, cuenta con mayor número de premiados masculinos.

Hace tiempo, en El Chiringuito, le dije a Sergio Ramos que no se podía dirigir a Florentino Pérez como si fuera un cura de pueblo cuando resulta que es el Papa del fútbol. Y eso que Ramos es un símbolo del club, un emblema. Pues eso le digo a Pascal Ferré: Ferré, querido, no se puede tratar al Real Madrid como si fuera la quesería de Rue Poncelet. Es cierto que el Balón de Oro ya había perdido todo su prestigio, es una broma de mal gusto. Lo único que hace el Real Madrid es certificar su defunción y echar en la fosa la última paletada de tierra. Descanse en paz el Balón de Oro. Requiescat in pace. Se acabó. Como en la canción de Hervé Vilard, Capri c'est fini.