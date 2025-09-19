Simeone, Courtois, Vinicius y la triple moral

Esto es lo que hay que hacer, esto. Sí señor. Esto es lo que hay que hacer, señalar al agresor, responsabilizarle a él de sus insultos, atacarle a él, ponerle a él en el punto de mira. Y, si no justificar, mostrar comprensión por alguien que lleva recibiendo insultos constantes durante noventa minutos. ¿Estuvo bien lo que hizo Simeone? Pues no, no estuvo bien porque se colocó al mismo nivel de un agresor, y reincidente además. Pero, ¿es entendible lo que hizo Simeone? Pues yo sí le puedo entender. Habrá quien diga que Simeone es un profesional y que tiene que aguantarlo, pero, ¿seguro que tiene que aguantarlo? ¿Por qué? ¿Una persona tiene que aguantar que otra le insulte porque es un profesional? Pues no. Un espectador le hizo al Cholo Simeone una peineta y le estuvo insultando todo el rato y lo lógico, lo que hay que hacer en estos casos, es apuntar al agresor, localizarle y, como ha hecho el periodismo inglés, llegar al fondo de la cuestión que es que este tipo ya fue castigado por algo similar a no poder acceder en tres años a un recinto deportivo. Simeone recibirá su castigo por haberse enfrentado a este individuo pero el agresor deberá recibir el suyo. Hacerle una peineta a alguien es inadmisible… ¿y llamarle negro hijo de puta? ¿Dónde colocamos en el ranking de lo inadmisible llamarle a alguien "negro hijo de puta"? Hacerle la peineta a un entrenador es terrible y estoy de acuerdo en que no se debe aguantar pero… ¿y llamarle a alguien negro hijo de puta? ¿Y desearle a alguien la muerte? ¿Y colgar de un puente el muñeco de alguien?

Si yo viniera hoy aquí a señalar a la víctima de una peineta estaría dando alas al agresor. Simeone simplemente perdió los nervios. Si el Atleti hubiera acabado empatando el partido es muy probable que no hubiera sucedido nada pero le metieron el 3-2 casi al final y eso le revolvió más. Mal Simeone pero peor el agresor, que es el culpable. ¿Y el culpable de que a un futbolista le llamen "negro hijo de puta" quién es? Porque sería fantástico que el culpable de hacerle la peineta a Simeone fuera el que le hace la peineta pero que el culpable de que llamen "negro hijo de puta" a Vinicius fuera el jugador, ¿no? Pues eso es justamente lo que viene sucediendo en España desde hace más o menos 4 años. Si yo viniera hoy aquí a decir que algo habrá hecho Simeone para que un individuo le insulte y acabe haciéndole una peineta sería un indeseable, un mezquino, un sinvergüenza. E, insisto, eso es lo que se lleva haciendo en España con Vinicius desde hace años. Ni Vinicius ni nadie merece que le humillen por vivir los partidos intensamente. Tampoco lo merece Simeone.

Así que hoy me toca defender a Simeone… de Simeone. Sí, sí, tengo que hacer de abogado defensor de Simeone pero empleando unos argumentos diametralmente opuestos a los que él utilizó por ejemplo con Courtois en una situación similar. En un derbi Atlético de Madrid-Real Madrid el árbitro tuvo que parar durante unos minutos el encuentro debido a que desde las gradas le estaban arrojando objetos al portero del Real Madrid. ¿Y qué dijo entonces Simeone? "Sanción para el que provoca". La "provocación" de Courtois consistió en celebrar un gol de su equipo, en eso consistió. Llevado ese argumento hasta el extremo, el comportamiento del Cholo, corriendo, gesticulando en la banda, gritando a sus jugadores, festejando los goles de Llorente, ¿podría ser interpretado por alguien como una provocación? Yo pienso que no, pero él cree que sí. O sea, Simeone piensa que, en Anfield, él mismo provocó a la grada y por eso le hicieron una peineta. No estoy de acuerdo con el Cholo, yo pienso que no hizo nada que mereciera que alguien le humillara de ese modo. Pero, si todos estuviéramos en nuestras cabales, aquellos que justificaron los insultos a Vinicius porque "a otros jugadores negros del Real Madrid" no les pasaba lo mismo, hoy deberían salir a decir que esto no le ha pasado a ningún entrenador en Anfiled, sólo a Simeone, y que algo habrá hecho para merecérselo.

Resúmen de lo publicado: no somos empáticos. No lo somos en general, no me refiero sólo al fútbol sino a la vida. No nos ponemos en la piel del otro. No nos ponemos sus zapatos. No somos capaces de comprender cómo le afecta a un crío de 18 años, que cambia de país, de entorno, de casa, de todo… cómo le puede afectar a ese chico que le insulten o se burlen de él. Criticamos su modo de responder a los insultos pero no somos capaces de respondernos con sinceridad cómo reaccionaríamos nosotros si nos pusieran ante una situación similar. Es curiosa la unanimidad en el caso de Simeone y la división de opiniones en el caso de Vinicius, y no se puede decir precisamente que el Cholo sólo haya tenido la trifulca de ayer porque es un veterano en estas lides. El doble rasero. La doble vara de medir. No es el qué sino el quién. Y la camiseta que lleva.