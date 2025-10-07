Es año de Mundial y Nico González lo tiene claro: su única obsesión es jugar. En un equipo tan exigente como el Manchester City, donde las comparaciones son inevitables, el joven centrocampista gallego se ha acostumbrado a convivir con un espejo como el de Rodri Hernández, el referente absoluto del mediocampo tanto en el club como en la selección española. Sin embargo, Nico prefiere mirar hacia adelante, centrado en su crecimiento y en aprovechar cada minuto que le da Pep Guardiola.

"Estoy muy feliz y muy contento", ha asegurado en un entrevista a EFE tras la victoria ante el Brentford, en la que tuvo que saltar al campo para sustituir al lesionado Rodri. "Creo que he mejorado muchísimo y estoy a un nivel al que nunca había jugado. Estoy disfrutando más que nunca del fútbol, lo cual es muy importante. Las personas que hay aquí te hacen crecer", ha añadido.

A Nico no le gusta hablar de etiquetas ni de comparaciones. Desde su llegada, muchos le han equiparado Rodri, pero él prefiere no dejarse arrastrar por las expectativas. "Las expectativas se las pone cada uno", ha reconocido a la agencia de noticias. "Yo simplemente intento jugar. No me pongo expectativas ni hago comparaciones. Mi objetivo es ayudar al equipo todo el rato que estoy en el campo y también fuera". A Rodri lo considera más un apoyo que un obstáculo: "Es un compañero más, un jugador importantísimo para nosotros. Espero que pueda ayudarnos".

En continuo aprendizaje

Guardiola ya le advirtió hace unos días que el primer año en el City "siempre es el más difícil", incluso para jugadores de primer nivel como Rodri. Nico lo asume con naturalidad. "Es algo que forma parte del fútbol y de la vida", ha reflexionado. "Intentas progresar siempre, mejorar. Seguramente, si estoy aquí cinco años, seguiré sufriendo como se sufre siempre, porque el objetivo de un jugador es estar en constante mejora para ayudar más al equipo. Es lo que intento: ser mejor futbolista y contribuir más".

El joven centrocampista, que cumplió 23 años en enero, se ha ido adaptando al ritmo y las exigencias de la Premier League, un campeonato que no perdona los errores. Ante el Brentford, tuvo que dar un paso adelante y reemplazar al líder del mediocampo en un partido trabado, que el City acabó ganando 0-1. "No me obliga a dar un plus el hecho de sustituir a Rodri", ha explicado.

Cambio obligado en Manchester City 🔄 pic.twitter.com/vKebv45EvY — Manchester City (@ManCityES) October 5, 2025

"Se nos ha lesionado uno de los mejores jugadores, y lo que tengo que hacer es estar a la altura. Da igual quién salga del campo o en qué minuto entres: intento dar siempre el máximo y jugar cada balón con la mejor intención. A veces sale mejor, otras peor, pero lo importante es jugar bien por el equipo".

La selección como recompensa

El triunfo ante el Brentford dejó al City a solo tres puntos del liderato. González destaca la continuidad en el trabajo más que los cambios radicales. "La gente tiene una visión general de la temporada pasada, pero si miras el final, fue positivo", ha recordado. "Desde que llegué, el equipo ya transmitía buenas sensaciones. Ganamos muchos partidos en Premier y este año estamos más o menos igual. Los partidos antes del parón nos costaron un poco más, pero en los últimos siete el nivel ha sido muy bueno. Espero que sigamos así".

Con la mirada puesta en el futuro, el nombre de Nico empieza a sonar como posible relevo de Rodri también en la selección española, donde el mediocentro del City es pieza clave. Pero el gallego no se deja llevar por las ilusiones. "Solo puedo enfocarme en el día a día con el club. Para mí, la selección tiene que ser un premio, no un objetivo". Por ahora, su misión es seguir creciendo día a día.