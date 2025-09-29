Peligro español para el Mundial: algo pasa con la rodilla de Rodrigo

Aún queda mucho para el Mundial, pero España ya sueña con conseguir la segunda estrella con un equipo formado por Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri o Rodrigo Hernández. El problema es que el jugador del Manchester City no está bien de su rodilla. La temporada pasada se rompió el cruzado y a día de hoy, según ha confesado Pep Guardiola, Rodrigo no está bien.

Este fue el momento en el que Pep explicó qué le pasa a Rodri:

"Rodri, yesterday in training, he said 'I'm not able to play."😳 Pep Guardiola confirms the midfielder is having issues with the same knee he injured last season🤕 pic.twitter.com/nI8vGdShbO — Hayters TV (@HaytersTV) September 28, 2025

"En el entrenamiento anterior al partido, Rodri me dijo: 'No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar'", comentó Pep explicando por qué no estaba disponible el internacional español.

Guardiola además añadió lo que le dijo: "¿No puedes jugar? No juegas, otro jugará". Pep sabe que forzar la rodilla de Rodri podría ser un problema no solo para el Manchester City sino también para la selección española.

Hasta la fecha Rodrigo ha disputado siete partidos llegando a ser titular y jugando los 90 minutos en el importante duelo de hace una semana ante el Arsenal.