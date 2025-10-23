El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue de los primeros en pronunciarse públicamente en las redes sociales tras conocerse la noticia de la cancelación del partido de Miami del próximo 20 de diciembre. Ahora, en un acto junto a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, y Fran Soto, presidente de los árbitros, se ha vuelto a hablar sobre el asunto de la semana…

Tebas confiesa que para él la palabra fracaso no existe y, sobre el partido cancelado, asegura que "Lo he intentado y lo vamos a seguir intentando. Hay bastante desconocimiento. Todo esto parte de un tema judicial en Estados Unidos entre FIFA y Relevent para poder celebrar este partido en Estados Unidos. Estamos trabajando con la idea básica de que solo puede ser un partido por Liga y el país receptor sólo puede celebrar un partido como máximo. Vamos a seguir trabajando, debe haber un acuerdo, porque así se lo ha pedido Estados Unidos a la FIFA, por lo tanto queda camino por recorrer. Siempre hay que intentarlo, si no lo intentas, sí que es fracasar".

Por tanto, el presidente de LaLiga considera que perder es algo subjetivo pero muestra su tristeza por no lograr que se celebre el partido el próximo diciembre. Tebas es directo: "Me hubiera gustado jugar el 20 de diciembre. Si eso se considera que es perder, pues sí. Ya lo dije, el partido de Miami no está ni entre los diez objetivos principales de LaLiga. Hay gente que me tiene ganas, que si perdiese al parchís también me lo dirían. No ha salido lo que me gustaría".

¿Quién el culpable de que finalmente el partido no se produzca? Según Tebas hay muchas causas... "el proceso no fue fácil en el 2018 y tampoco ahora. UEFA nos ha dicho que sí a regañadientes. El comisario europeo… Los jugadores del Real Madrid diciendo que adulteran… Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando. Dice lo mismo. ¿Qué van a decir? ¿Se van a atrever a decir lo contrario?".

🔥 OJO a la rajada de Javier Tebas en el Nueva Economía Fórum 💥 "Los jugadores del Madrid sólo saben decir adulterada, adulterada, adulterada" ‼️ "Oigo a Courtois y es igual que José Ángel Sánchez hablando" 🎙️ @manu_malagon pic.twitter.com/eWaHagSHMP — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 23, 2025

Y, sobre la duda de si los equipos iban a ganar dinero con este partido fuera del territorio español se decía que no pero, por la reacción de los directivos daban a entender que sí… Tebas no se moja en este aspecto y asegura que "Cada uno lo entiende diferente. Al Villarreal la única compensación hubiera sido el desplazamiento de sus aficionados y la compensación de sus abonados. Que lo tenemos calculado entre cinco y siete millones de euros. El Barcelona a lo que se refiere es a las oportunidades de patrocinios. Encontrar nuevos y activar los actuales. A eso se refiere. Nosotros no intervenimos ni en la recaudación. Relevent no pagaría nada a los clubes por cero euros".

Ahora, ¿qué pasará con los jugadores que se posicionaron en contra de este encuentro? ¿Habrá denuncia por parte de LaLiga? Tebas dice que quieren que "Se sepa si esa acción es legal o no si no se avisa con cinco días de antelación. Nos lo anunciaron la misma tarde y afecta a la retransmisión y la imagen".