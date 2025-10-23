Roig Negueroles, sobre las quejas del Real Madrid: "Parece que va contra todos, ya nadie cree su discurso"

El consejero delegado de Villarreal, Fernando Roig Negueroles, se mostró incrédulo en las gradas de La Cerámica cuando conoció la información sobre la cancelación del partido de Miami. Durante el día después de la noticia, el consejero del submarino amarillo rechazó sentirse utilizado por LaLiga y cargó contra el Real Madrid.

"No creo que haya sido una utilización de mala fe, pero desde luego que nosotros nos hemos desgastado mucho para luego no obtener nada y ser protagonistas de una cosa que era muy bonita para nosotros y que se ha convertido en algo feo", aseguró a los medios durante la reinauguración del campo municipal de Alfafar, en Valencia.

Negueroles opinó sobre la manera en que LaLiga comunicó la decisión al Villarreal mientras disputaba su partido de Champions League: "Nos han intentado dar más explicaciones, que las cosas no son tan fáciles. Pero desde luego haber esperado una hora más no hubiera pasado absolutamente nada".

Confianza en la dirección

Y, aunque reconoció estar "muy cabreado y muy enfadado por cómo se han hecho las cosas", mantiene su confianza en Tebas: "Intenta hacer lo mejor para la liga española". Además, afirmó que "las cosas se pueden retrasar y no pasa nada", pero "no podemos ser los que paguemos el pato de una gestión mal hecha".

Respecto a las declaraciones que se están sucediendo sobre que se trata de una adulteración de la competición afirmó: ¿Y cuando jugamos un partido de Champions y ponemos a jugadores menos importantes? Lo de la adulteración me da risa".

Crítico con el Real Madrid

Por la noche, en Radio MARCA, Roig Negueroles aseveró sobre el conjunto del Bernabéu: "Parece que va contra todos". Y sostuvo: "A nivel europeo va perdiendo cada vez más peso porque ya nadie cree su discurso. En España, la prensa aún le hace mucho caso a lo que dicen, pero están en contra de todo".

😮 Fuertes declaraciones de Fernando Roig Negueroles 🗣️ "El Madrid parece que va en contra de todos. A nivel europeo va perdendo cada vez más peso, ya nadie cree el discurso" pic.twitter.com/hlbjIzOzTv — Radio MARCA (@RadioMARCA) October 22, 2025

"Estoy de acuerdo con el Real Madrid en muchas de las cosas, pero pierden legitimidad porque protestan absolutamente por todo lo que se propone. Incluso por cosas que aprobaron hace tres o cuatro años, como el partido de Estados Unidos que se aprobó en una Comisión Delegada. Si algo fuese bueno para ellos, también protestarían", completó el integrante del submarino amarillo.