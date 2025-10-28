Bellingham recuerda a Pedri el 'caso Negreira' en el Clásico

El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu fue escenario de momentos de tensión, con jugadas polémicas y discusiones entre jugadores. Las cámaras de Movistar+ captaron a Jude Bellingham en un intercambio de palabras con Pedri.

Después de una falta sobre el centrocampista culé, Bellingham se dirigió a él para que se levantara y para ello tocó la cabeza del jugador blaugrana. Pedri reaccionó quejándose y recriminando el gesto del inglés. Entonces, Bellingham se echó la mano al cuello en tono de ironía imitando las quejas del rival. "Ni con Negreira", dijo el futbolista del Real Madrid a Soto Grado.

Pedri pidió la roja al colegiado, y el inglés le aseguró también al culé, según reflejó el programa El Día Después de Movistar+: "Ni con Negreira", haciendo alusión a la investigación sobre los presuntos pagos del FC Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira.

Un final alborotado

Ya en el tiempo añadido de la segunda mitad, Pedri terminó expulsado por doble amarilla por una falta sobre Tchouaméni. La acción provocó una tangana en los banquillos en la que Vinicius fue uno de los protagonistas después de haber protagonizado un momento de tensión durante su cambio.

Al final del partido, la bronca se debió a las palabras de Lamine Yamal en la previa del partido, que no sentaron bien en el vestuario madridista y así se lo hicieron saber al propio futbolista. El joven acusó al Real Madrid: "Roban, se quejan...", dijo en una charla con Ibai Llanos.