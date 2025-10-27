La RFEF publica los audios del VAR del Clásico: así justifica las decisiones Soto Grado

El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona en el Santiago Bernabéu dejó algunas jugadas polémicas. Una vez finalizado el encuentro, la Federación Española de Fútbol publicó en sus redes sociales determinadas conversaciones del colegiado, Soto Grado, con la sala de videoarbitraje para justificar las decisiones tomadas en el terreno de juego. Entre ellas, los dos penaltis señalados, uno en cada mitad.

En los primeros instantes del encuentro, el árbitro señaló penalti de Lamine Yamal sobre Vinícius Junior, pero revocó la decisión después de acudir a revisar la jugada. "César te recomiendo una revisión para que valores la posible cancelación del penalti. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor", comentó Javier Iglesias desde el VAR.

Una vez que César Soto Grado llegó a la pantalla le avisaron: "Te vamos a mostrar dos imágenes en las que se ve a Lamine que tiene el pie apoyado antes, en el suelo y es Vinícius el que le golpea por detrás".

El colegiado pidió que congelasen la imagen en un momento clave y a partir de ahí tomó una decisión: "Párame en el momento, en el que Lamine con el pie. Vale, ahí no hay una entrada. La entrada es Vinícius quien le golpea el pie por detrás. Lamine no le hace la entrada al jugador número 7, Vinícius, del Real Madrid. Con lo cual, voy a dar bote neutral ahí. Voy a pitar la falta, porque es Vinícius el que le golpea a Lamine Yamal".

Basándose en lo explicado en seminarios

El segundo audio publicado se corresponde con la jugada del penalti por mano de Eric García al centro de Bellingham. Con el 2-1 en el marcador y en el minuto 48 de partido, Soto Grado acudió a la pantalla para rearbitrar una pena máxima que en vivo no había señalado.

"Te voy a mostrar la posición de la mano, para mí una posición punible, y la acción completa para que la valores", avisaron al colegiado. Una vez enfrente de la pantalla, "cambiamos ahora de cámara", explicaron del VAR dirigiéndose Soto Grado. "Vale, vale, le pega ahí. Luego hay un segundo rebote. Vale, dame otra imagen por detrás. Y ahora dámela amplia para ver si hay algún jugador detrás", pidió a Javier Iglesias.

El encargado de dirigir el encuentro analizó la situación: "Vale para mí… Páramelo cuando está alta. La posición de esa mano está muy elevada. Le rebota primero a Eric, pero le da a Bellingham y luego Bellingham, ese balón va hacia allá y esa posición de la mano está arriba, como hemos explicado en algún seminario".

"Esa posición de la mano está muy arriba. No está abajo y está tapando un espacio, voy a pitar penalti", concluyó. El Real Madrid se encomendó a Kylian Mbappé, que ejecutó desde los once metros, pero Szczesny adivinó la trayectoria del balón e impidió que los madridistas ampliaran la ventaja en el marcador.