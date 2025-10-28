Lección germana: Kroos justifica pero avisa a Vinícius

Nuevo episodio del podcast de la familia Kroos. Toni Kroos protagoniza junto a su hermano Félix el podcast Einfach mal Luppen y en esta ocasión ha tocado hablar del Clásico que ganó el Real Madrid por 2-1 al Barcelona y en la que Vinícius volvió a montar un lío cuando le cambiaron.

"Cuando haces un partido excepcional, sobre todo en un partido como este, no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran. Pero para ser justos, nunca me he ido directamente al vestuario después", comentó Kroos.

Eso sí, el alemán pide que se tenga en cuenta lo emocional del momento: "Siempre se puede juzgar desde fuera, pero me gusta tener presente que, en realidad nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. O a menudo. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar".

Hay que recordar que así se comportó Vinícius:

"¿YOOOO?" 🤬 EL TREMENDO ENFADO DE VINICIUS AL VER QUE EL CAMBIO ERA ÉL 😡#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/5PjEwFySUh — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2025

"Lo he vivido muchas veces, así que no siempre hay que tomárselo todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Sobre todo los que fueron jugadores", remató Kroos hablando de cómo debe comportarse Xabi Alonso con su jugador.