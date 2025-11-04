Pocas rivalidades en la historia reciente del fútbol europeo evocan tanto respeto y emoción como la que protagonizan Liverpool y Real Madrid. Dos clubes que respiran historia, cargados de títulos y mística, y que, curiosamente, han convertido sus duelos en una especie de termómetro emocional de la Champions League. Este martes, ambos volverán a verse las caras en Anfield, esta vez en la fase de clasificación, pero con el peso simbólico de unos enfrentamientos que han marcado distintas épocas.

Esta noche, el Real Madrid se pone en modo Champions para visitar en Londres al Liverpool. En esta competición 2025/26, los blancos llevan 9 puntos de 9 posibles, y en Anfield la misión es mantener su excelente arranque europeo. En cambio, el conjunto inglés atraviesa un momento irregular, tras cortar una mala racha de cuatro derrotas con un triunfo sobre el Aston Villa. Décimos en la Premier, los reds intentan recomponer su identidad pese a la fuerte inversión del pasado verano.

Más allá del césped, esta rivalidad encierra curiosidades que merecen ser contadas. Los himnos, los escudos o el color de las camisetas forman parte esencial de la identidad de ambos clubes. Detrás de cada tono hay una historia de tradición, orgullo y, en algunos casos, superstición. ¿Por qué el Real Madrid viste de blanco y el Liverpool de rojo? La respuesta se remonta a los orígenes del fútbol moderno.

En sus primeros años, muchas decisiones se tomaban por cuestiones prácticas, como la disponibilidad de telas o el coste de los tejidos, pero con el paso del tiempo los colores se transformaron en símbolos universales. Hoy, las equipaciones son parte de la cultura popular, inspiración de diseñadores y objeto de deseo en todo el mundo.

¿Por qué viste de blanco el Real Madrid?

Por sorprendente que parezca, el color blanco, seña de identidad del Real Madrid desde 1902, tiene su raíz en el homenaje al legendario Corinthian Football Club. Este equipo inglés, famoso por su juego elegante y por su rechazo al profesionalismo, fue el modelo que inspiró a los fundadores del club madrileño. Como los Corinthians, el Real Madrid comenzó utilizando medias negras y más tarde adoptó el blanco total, símbolo de pureza, respeto y deportividad.

Con el paso del tiempo, la equipación blanca se consolidó como un talismán de éxito. Salvo breves variaciones como el cambio de medias en 1911 o el experimento con pantalones negros en 1925, el Real Madrid mantuvo la uniformidad blanca que hoy lo distingue en cualquier estadio del mundo.

El rojo del Liverpool: un color que impone respeto

La historia del Liverpool también está marcada por la evolución de su camiseta. Fundado en 1892 tras una escisión con el Everton, el club comenzó vistiendo de azul, pero dos años más tarde adoptó el rojo para diferenciarse de su vecino. Sin embargo, el cambio definitivo llegó en los años sesenta, cuando Bill Shankly, técnico legendario, decidió que el equipo debía vestir completamente de rojo para transmitir fuerza y unidad. "El rojo es el color del peligro y el poder", dijo Shankly, convencido de que esa imagen intimidaría a los rivales. Y así fue. Desde entonces, el uniforme rojo se convirtió en un símbolo de orgullo e identidad, asociado a los grandes éxitos del club en Europa.

Durante las décadas siguientes, las equipaciones del Liverpool evolucionaron sin perder su esencia. En los años setenta y ochenta se añadieron escudos bordados y logotipos de fabricantes; en los noventa, la revolución comercial del fútbol convirtió las camisetas en auténticos productos de culto. El rojo siguió siendo el color principal, pero las versiones visitantes y alternativas experimentaron con blanco, amarillo o negro.

Hoy, las camisetas del Liverpool combinan tradición y modernidad: tejidos técnicos, cortes ergonómicos y homenajes a su historia. Cada temporada rinde tributo a un capítulo de su legado, mientras el rojo sigue simbolizando la fuerza de Anfield y la pasión de su hinchada.