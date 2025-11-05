Susto en el Espanyol: Fran Garagarza, ingresado tras sufrir un infarto

El Espanyol vivió este martes un sobresalto al conocerse que su director deportivo, Fran Garagarza, sufrió un infarto agudo de miocardio. El ejecutivo vasco, de 54 años, se encuentra ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona, donde permanece estable dentro de la gravedad, consciente y bajo observación.

Según parece, el suceso se produjo durante la mañana, aunque no trascendió hasta última hora del día por deseo expreso del entorno del propio Garagarza y del club, que optaron por mantener la máxima discreción. Fuentes cercanas trasladaron un mensaje tranquilizador: "Está bien" y pidieron respeto y privacidad mientras continúa su recuperación.

Horas más tarde, el Espanyol confirmó el episodio mediante un comunicado oficial en el que precisó que el director deportivo "ha sufrido esta mañana un infarto agudo de miocardio, estando estable dentro de la gravedad y permanece ingresado en la UCI cardiológica del Hospital de Sant Pau de Barcelona".

Nada más conocerse la noticia, varios miembros del club se interesaron por su estado. El presidente Alan Pace fue uno de los primeros en enviar un mensaje de ánimo, destacando su cercanía con Garagarza, con quien mantiene una relación de colaboración constante desde su llegada al club. Desde todas las áreas de la entidad se han transmitido deseos de ánimo y pronta recuperación.

Recordemos que Fran Garagarza, quien se incorporó al Espanyol en 2023 y ha sido una figura fundamental en la planificación deportiva desde entonces, presenció el pasado domingo el partido ante el Alavés en Mendizorroza. Su entorno confirma que, pese al susto, el ejecutivo deberá guardar reposo durante varias semanas, pero evoluciona favorablemente.

Durante su ausencia, Ander Garitano y Unai Ezkurra asumirán la coordinación de la dirección deportiva, garantizando la continuidad del plan de trabajo ya establecido. La hoja de ruta, marcada desde hace meses, se mantiene intacta tras el sobresalto. El club confía en que Garagarza pueda reincorporarse una vez completado el proceso de recuperación y con las garantías médicas necesarias.