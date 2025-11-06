El campeón del mundo tiene nueva camiseta. Adidas presentó este miércoles el uniforme con el que la Selección Argentina defenderá su título en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, con Lionel Messi como emblema principal y acompañado por figuras como Dibu Martínez, Julián Álvarez y Rodrigo De Paul.

Esta revelación se hizo a través de las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) bajo el lema: "La Selección Argentina tiene nueva piel". En las imágenes que han distribuido se ve al capitán posando con la casaca titular y el mensaje de "El mejor jugador del mundo con la nueva camiseta, la más linda de todas", publicado desde la cuenta oficial de la Albiceleste.

El estreno de la indumentaria se producirá el viernes 14 de noviembre en Luanda, cuando Argentina enfrente a Angola en su último amistoso del año. ¿Cuál es la sutil diferencia con la camiseta anterior? El modelo mantiene las tradicionales franjas celestes y blancas, pero introduce un efecto de tres tonos de azul que moderniza su diseño y rinde homenaje a las camisetas campeonas de 1978, 1986 y 2022. Además, en la parte posterior del cuello figura la inscripción "1893", en referencia al año de fundación de la AFA.

Adidas explicó que la nueva camiseta combina historia y tecnología, con tejidos ultraligeros y transpirables diseñados para optimizar el rendimiento en la alta competencia. El uniforme principal se completa con un pantalón azul con tiras celestes a los costados, mientras que los guardametas lucirán una versión en tonos oscuros.

La prenda estará disponible para la venta desde este jueves en la tienda digital de Adidas, marca que viste a la Selección Argentina desde hace más de veinte años. En paralelo, la firma alemana presentó también los uniformes titulares de otras 21 selecciones nacionales que participarán en la Copa del Mundo de 2026, entre ellas Alemania, España, Italia, Japón, México y Colombia.

Argentina, líder de las eliminatorias sudamericanas, se concentrará en los próximos días en España antes de viajar a África para cerrar el año con su último encuentro previo al sorteo del Mundial, que se celebrará el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC.