Jude Bellingham tiene asuntos pendientes con su selección y el último encuentro no ha hecho más que levantar ampollas… El centrocampista del Real Madrid protagonizó una de las polémicas de la jornada internacional tras mostrar su malestar cuando Thomas Tuchel decidió sacarlo del terreno de juego ante Albania.

En una acción que recuerda a la de Vinicius en el Bernabéu hace unas jornadas con Xabi Alonso, Jude, a pesar de la victoria, mostró su enfado por tener que abandonar el campo antes del pitido final. No hay que olvidar que el mediapunta madridista volvía al once titular inglés tras unos partidos donde parecía haber perdido ese privilegio. Las lesiones del jugador, así como su no tan alto rendimiento estos últimos meses, había dado la oportunidad a otros compañeros de dar un paso adelante en el equipo.

En el encuentro de clasificación para el Mundial 2026 frente a Albania, Bellingham salió del campo en el minuto 84 en un partido que Inglaterra ya iba ganando y donde no se jugaban nada, pero no le sentó nada bien. Jude no ocultó su malestar por la decisión de Thomas Tuchel de mandarle a vestuarios antes de tiempo. En la rueda de prensa posterior, el técnico alemán no eludió la polémica surgida por el cambio y aseguró que vio que "Jude Bellingham no estaba contento cuando salió del campo. No quiero darle más importancia, pero mantengo lo que dije: el comportamiento es clave y hay que respetar a los compañeros que entran. Las decisiones se toman y, como jugador, tienes que aceptarlas".

🚨⚠️ Thomas Tuchel: "I saw that Jude Bellingham was not happy when he came off. I don't want to make more out of it, but I stick to my words, behavior is key and respect towards the team-mates who come in". "Decisions are made and you have to accept it as a player". pic.twitter.com/zEdpw9fROi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 16, 2025

Bellingham había visto la amarilla en el minuto 80, por lo que esa amonestación puede que fuese uno de los motivos que llevasen a Tuchel a sustituir a su estrella.

Jude Bellingham, cabreo y MVP

A pesar de la tarjeta recibida poco antes de su sustitución, Jude fue de los mejores del partido y terminó llevándose el MVP del encuentro. Hay que destacar que Inglaterra venció a Albania gracias a un doblete de Harry Kane, en los últimos quince minutos, que completa una fase de clasificación perfecta con pleno de victorias y sin recibir un gol en contra.