Épica en Hampden Park: Escocia regresa al Mundial con dos goles en el descuento ante Dinamarca

Escocia necesitaba ganar, y ganó. Pero lo hizo con una dosis de épica que ya es patrimonio del fútbol de selecciones. La victoria por 4-2 ante Dinamarca en un Hampden Park convertido en caldera devuelve al combinado de Steve Clarke a un Mundial 28 años después. Recordemos que los escoceses no pisaban un Mundial desde Francia 1998. En 2026, volverán a sonar los acordes del "Flower of Scotland" en Canadá, Estados Unidos y México.

Destacar que el empate previo de Dinamarca frente a Bielorrusia había abierto una ventana inesperada para los escoceses tras su tropiezo ante Grecia. Tanto que solo la victoria valía en la última jornada y el equipo respondió a la presión como nunca. Si bien es cierto que era imposible que los jugadores no se contagiaran del ambiente de Glasgow.

Apenas tres minutos tardó el partido en volverse loco: Ben Doak desbordó por la derecha y su centro acabó en un golazo de chilena de Scott McTominay. Un tanto antológico que desató un estallido inmediato en las gradas. Pero la euforia dio paso a la preocupación. Doak cayó lesionado a los 20 minutos y tuvo que abandonar el campo en camilla, lo que descolocó temporalmente a Escocia. Algo que Dinamarca aprovechó para generar peligro y, aunque Højlund marcó, el tanto fue anulado por falta previa. Primera polémica de la noche.

Polémicas, VAR y sufrimiento

La segunda parte del decisivo encuentro mantenía la tensión en cada jugada. Tanto que, a los 53 minutos, una acción de Andy Robertson derivó en una larga revisión del VAR que terminó señalando penalti para Dinamarca, al considerar que la infracción se produjo con un pie del lateral escocés sobre la línea del área. Højlund no falló: 1-1.

Después llegó la expulsión de Kristensen, por doble amarilla, que parecía un punto de inflexión. Y en el 78', Hampden Park volvió a vibrar cuando Shankland empujó a la red un córner prolongado en el área danesa. Pero la alegría duró cuatro minutos: Dorgu silenció el estadio con el 2-2.

Cuando Escocia parecía condenada a la repesca, surgió la épica. En el 94', Kieran Tierney cazó un balón suelto en la frontal y, con un zurdazo fantástico, superó a Schmeichel para poner el 3-2. El estadio tembló. La Tartan Army enloqueció.

Y aún quedaba un capítulo más. Con Dinamarca volcada, McLean vio adelantado al portero y, desde casi el centro del campo, firmó el definitivo 4-2 en el 99'. Un cierre perfecto para un partido que quedará grabado en la memoria colectiva del fútbol escocés.

La esférica sonríe. Escocia, que empataba a 2 en el minuto 93, se ha metido en el Mundial con 2 goles en el descuento. No estaban en una cita mundialista desde Francia 1998 Increíbles escenas en Glasgow.pic.twitter.com/cw7qK9l2hj — GRADA B pro (@GradaBpro) November 18, 2025

Con la clasificación de Escocia ya son 42 las selecciones confirmadas para el Mundial 2026. España, Bélgica, Suiza y Austria también aseguraron su participación en esta jornada europea. En la Concacaf, Curazao, Haití y Panamá lograron el billete, mientras Jamaica y Surinam deberán acudir a la repesca.

La repesca internacional se disputará en marzo, con Irak junto a Congo, Bolivia, Nueva Caledonia, Jamaica y Surinam. Ese mismo mes se celebrará la repesca europea, con 16 selecciones luchando por las últimas cuatro plazas.