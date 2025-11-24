Gil Manzano desata la incredulidad en Emiratos: va dos veces al VAR para contradecirse a sí mismo

Al Ain y Al Jazeera se enfrentaron el sábado en un partido que terminó con tablas a uno en el marcador. El responsable de dirigir el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la liga de los Emiratos Árabes Unidos fue Gil Manzano. En el minuto 82, una jugada pudo dar la victoria a Al Jazeera, pero la actuación del colegiado español generó una de las acciones más controvertidas del choque.

Hassan, el guardameta del Al Ain salió a por el balón y chocó con uno de los futbolistas del Al Jazeera. En esos momentos, uno de los jugadores del Al Ain se tiró también al suelo aquejado de haber recibido un golpe en la cara, aunque esto pasó más desapercibido para el árbitro. En un principio, Gil Manzano anuló el gol por una falta en ataque al portero, pero desde la sala de videoarbitraje se comenzó a analizar la acción.

الإثارة مستمرة في القمة ✨ بعد ان تم استدعاء حكم المباراة لمراجعة الحالة مرتين.. الحكم يعلن إلغاء هدف الجزيرة - شاهد الحالة كاملة#العين_الجزيرة #دوري_أدنوك_للمحترفين | #أبوظبي_الرياضية 1⃣ pic.twitter.com/JCVI53p7kl — ADSportsTV (@ADSportsTV) November 22, 2025

Mientras los futbolistas rodearon al árbitro español, Hassan permaneció en el césped siendo atendido por las asistencias. Pasados tres minutos, Gil Manzano echó mano de su auricular para tomar la decisión final en coordinación con el VAR, desde donde le invitaron a acudir a la pantalla para visualizar la jugada. Después de ver la secuencia repetida, el colegiado concedió gol a Al Jazeera.

De manera momentánea, Banza dio los tres puntos a los de Marino Pusic porque mientras el equipo celebraba, Gil Manzano siguió en conversación con el VAR. De nuevo, el español realizó el gesto de la pantalla y acudió a ver el momento, ante la incredulidad de los del Al Jazeera. Finalmente, anuló el tanto porque había pitado la falta antes de que se produjese el remate al fondo de la portería. Un arbitraje que dejó a los presentes con la sensación de que el desenlace podía haber sido muy distinto.