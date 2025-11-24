¿Quién es Eze que marca tantos goles con el Arsenal?

Eberechi Eze, la nueva estrella del Arsenal de Arteta. Marcó un hat-trick ante el Tottenham Hotspur este fin de semana y se llevó todos los elogios del derbi del norte de Londres. No es para menos. El atacante, canterano de los gunners, pasó de poder fichar por los Spurs a cumplir el sueño de toda su vida y jugar en el Emirates.

El 2-0 fue obra suya:

¿El año del Arsenal? 💥 Don Eberechi Oluchi Eze.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/jICDlew2VC — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) November 23, 2025

Y también fue el encargado de cerrar el marcador con este disparo colocado:

'EZE' TÍO ESTÁ LOCO😳 HAT TRICK EN SU PRIMER DERBI CONTRA EL TOTTENHAM🔥#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/LQujySUjVC — DAZN España (@DAZN_ES) November 23, 2025

Su historia es curiosa. Pasó por la cantera del Arsenal, pero tuvo que marcharse para brillar. Lo hizo en el Crystal Palace y eso hizo que este verano el Tottenham lo tuviese a tiro, sin embargo, una lesión en el Arsenal hizo que fueran a por el jugador del Palace. Volvió a casa.

Eso sí, el precio no fue barato. El equipo de Londres se gastó en un jugador que en su día fue suyo la friolera de 67 millones de libras, es decir, unos 76 millones de euros. Eze tiene 27 años, es delantero y comparte competencia con Gyokeres. Lleva 7 goles en 22 partidos. El año pasado en el Palace marcó 15 tantos y dio 11 asistencias.