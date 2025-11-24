Un Messi inagotable: destroza al Cincinnati y alcanza las 404 asistencias oficiales

Lionel Messi volvió a demostrar que su influencia en el fútbol mundial continúa intacta. A sus 38 años, el argentino firmó una actuación magistral en la semifinal de la Conferencia Este de los MLS Playoffs 2025, liderando el contundente 0-4 de Inter Miami ante Cincinnati. Un gol y tres asistencias completaron una noche perfecta en la que el rosarino no solo guio a su equipo hacia una clasificación histórica, sino que además rompió o igualó marcas de dimensión mundial.

El triunfo permitió a 'Las Garzas' alcanzar por primera vez la final de su conferencia, un hito que confirma la evolución del club desde la llegada del argentino en 2023. Pero la victoria trajo consigo algo aún mayor: un nuevo capítulo en la leyenda estadística de Messi. Con las tres asistencias repartidas ante Cincinnati, Messi alcanzó las 404 asistencias en partidos oficiales, cifra que lo iguala con el mítico Ferenc Puskas como el futbolista con más pases de gol registrados en la historia.

Pero es que los datos, verificados por Opta, sitúan a Messi en el primer escalón de la creación ofensiva mundial, alcanzando ese registro en 1.135 encuentros oficiales. No olvidemos que su temporada en la MLS, tanto en liga regular como en playoffs, ha estado marcada por una contribución constante y decisiva en el juego ofensivo de Inter Miami.

Además, el argentino continúa acercándose a otro hito monumental: sus cifras actuales lo dejan a solo cuatro tantos de alcanzar los 900 goles oficiales, una marca que podría lograr incluso antes de que finalice la presente campaña.

Récord absoluto en los playoffs de la MLS

Más allá del registro histórico de asistencias, Messi firmó también una marca inédita en el fútbol estadounidense. Con los números acumulados en esta postemporada, seis goles y seis asistencias, estableció el récord de más contribuciones de gol en una sola edición de los playoffs de la MLS.

De hecho, este registro supera cualquier precedente y se convierte en territorio exclusivo para el capitán de Inter Miami. ¿Cuál es el motivo? Que Messi ha estado directamente involucrado en 12 de los goles de su equipo en solo cuatro partidos de postemporada, una cifra colosal para un jugador en la etapa final de su carrera.

Tanto que su actuación ante Cincinnati resume su estado de forma: abrió el marcador tras una jugada que comenzó con un pase suyo al costado, continuó con un desmarque y finalizó con un impecable cabezazo. Luego, en la segunda parte, sirvió tres asistencias consecutivas que sentenciaron la goleada.

Un Messi en modo decisivo

La temporada 2025 de Messi está siendo una de las más completas desde su llegada a la MLS. En la fase regular acumuló 48 acciones de gol —29 tantos y 19 asistencias—, quedando a un paso de igualar el histórico récord de Carlos Vela (49) logrado en 2019.

Pero su rendimiento en playoffs ha elevado aún más el estándar. El astro argentino ha recuperado su versión más desequilibrante, decisiva tanto en el último pase como en la definición. De hecho, las cifras que hemos comentado, seis goles y seis asistencias en cuatro encuentros, reflejan un dominio total sobre la competición.

El aporte de Messi ha sido un factor determinante para un Inter Miami que no ha dejado de crecer desde su llegada. Desde su debut en 2023, el club conquistó la Leagues Cup, un Supporters' Shield con récord de puntos en 2024 y ahora se encuentra a un paso de luchar por la MLS Cup.