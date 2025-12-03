España ha vuelto a coronarse como campeona de la Nations League Femenina. La selección femenina revalida así el título obtenido en 2023 tras imponerse a Alemania en la final disputada en el Riyadh Air Metropolitano. La victoria no solo amplía el palmarés reciente de la selección, sino que confirma un cambio en una rivalidad históricamente adversa. El duelo ante la selección teutona, tradicionalmente incómodo para el combinado español, empieza a equilibrarse después de este triunfo y el logrado meses atrás en las semifinales de la Eurocopa 2025.

Más allá del marcador, la final certificó que España domina la competición continental desde su nacimiento. Con esta nueva conquista, la selección suma las dos únicas ediciones celebradas, monopolizando el palmarés de una Nations League femenina que avanza en visibilidad y estructura. Además, este bicampeonato refuerza la posición de un equipo que continúa ampliando unas vitrinas cada vez más pobladas.

🏆 Sin dejar de luchar, de trabajar y de hacernos soñar: ¡LO HABÉIS VUELTO A HACER! ¡¡𝗦𝗢𝗠𝗢𝗦 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗔 #UWNL!! ✨ Esta es vuestra historia y nunca nos cansaremos de contarla.#LaFinalContigo | #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/QQN0GcWgQI — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) December 2, 2025

La otra victoria: la económica

El triunfo deportivo viene acompañado de un impulso económico significativo. De hecho, la selección celebra también el recibir un "pellizco" que, aunque continúa lejos de las cantidades distribuidas en categoría masculina, supone un avance notable respecto al año anterior. Tanto es así que este año, la UEFA ha incrementado la dotación del torneo y la cifra destinada a las cuatro semifinalistas se aproxima ya al millón de euros, un salto adelante en comparación con la edición previa.

No se han dado a conocer cifras oficiales pero, según las estimaciones del entorno federativo, la campeona rondaría los 400.000 euros, casi el triple de los 160.000 euros que ingresó España la pasada campaña. El subcampeón se situaría en torno a los 250.000, mientras que el tercer y cuarto puesto se moverían entre los 200.000 y los 150.000 euros, respectivamente. Aunque las cantidades siguen lejos del estándar masculino, la tendencia apunta a un aumento paulatino del premio.

El incremento subraya un movimiento hacia una estructura más sólida de premios, aunque el contraste con la competición masculina continúa siendo notable. Las cifras del torneo masculino siguen situándose muy por encima: 1,5 millones para cada equipo de la Liga A, 1 millón para la Liga B, 750.000 para la C y 500.000 euros para la D, además de los bonus por grupo, que oscilan entre los 250.000 y los 750.000 euros.

De hecho, en la edición más reciente, el campeón masculino (Portugal) se llevó 10,5 millones, alcanzando los 12,75 millones al sumar los premios acumulados en las distintas fases. España, como subcampeón de esa edición, obtuvo 9 millones de euros. La comparación ilustra la distancia todavía existente entre ambas competiciones.

Un título que sigue construyendo camino

Pese a la diferencia económica, la Nations League Femenina se consolida como una plataforma esencial para el crecimiento del fútbol femenino europeo. España, al revalidar el título y mostrar una imagen dominadora ante Alemania, continúa alimentando una trayectoria que combina éxitos deportivos y un contexto competitivo en expansión. Mientras la UEFA avanza en su revisión de la estructura de premios, la selección mantiene su papel protagonista en una competición que sigue dando pasos hacia adelante.