Sorteo del Mundial 2026

España y Argentina estarán en grupos distintos y sólo se encontrarían en una hipotética final.
Si Pedro Sánchez dice que "son las 5 y no he comido", nosotros decimos que "son las 7 y 25, y todavía no se ha sacado ni una sola bola".
La imagen más divertida: Kevin Hart (1,60 metros) junto a Shaquille O’Neal (2,16).
Rio Ferdinand y Samantha Johnson, conductores del sorteo. Cuentan con la ayuda de Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Tom Brady.
Rio Ferdinand, el maestro de ceremonias, pide consejo a Matthew McConaughey y Salma Hayek para saber cómo conducir el evento.
Mucho vídeo y mucha parafernalia, pero lo cierto es que todavía no empieza el sorteo en sí después de 70 minutos de ceremonia.
Tercera actuación musical tras las de Andrea Bocelli y Robbie Williams-Nicole Scherzinger.
Hugo Sánchez habla en la sala junto a Danny Ramírez.
Va a comparecer Rio Ferdinand, que es el conductor del sorteo en sí.
Estados Unidos, al grupo D1.
Y Sheinbaum la de México, que va a la posición A1. Canadá, B1.
Carney saca la bola de... ¡Canadá!
"Ese hombre era excepcional".
Suben al escenario Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
La FIFA proyecta un vídeo con algunos de los lugares más icónicos de México, Estados Unidos y Canadá.
"Ganar un Mundial es lo máximo para un futbolista".
El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sube al escenario portando la Copa del Mundo.
El partido inaugural lo disputará México en el antiguo Estadio Azteca.
"Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles y miles de vida, por ejemplo en el Congo. También entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran", dice un Donald Trump que da las gracias a Gianni Infantino "por no haber subido el precio de las entradas".
"El Mundial va a ser algo increíble. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar el evento. Nuestra relación es excepcional", dice el presidente de EEUU, que da las gracias "a todos los que han contribuido a hacer del mundo un lugar más seguro".
Infantino: "El Premio de la Paz se presenta anualmente en nombre de aquellas personas que aman el fútbol. Personas que, gracias a su liderazgo y sus acciones, se comprometen con la paz y la unidad en todo el mundo (...) La FIFA reconoce las acciones excepcionales del presidente Donald J. Trump para promover la paz y la unidad en todo el mundo".
Infantino entrega el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump.
La FIFA concede el Premio de la Paz... ¡a Donald Trump!
Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en el escenario la canción oficial de la FIFA.
Personalidades como Shakira, Infantino, Kaká o Hugh Jackman ponen en valor la educación dentro del mundo del fútbol.
Unas 2.000 personas presentes en el Kennedy Center. Muchos rostros conocidos.
Turno para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que pide "un gran aplauso" para Donald Trump, Melania Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney y su esposa.
La FIFA proyecta en vídeo algunos de los mejores momentos de la historia de los Mundiales.
Las estrellas, a su llegada al Centro John F. Kennedy...
Kevin Hart y Heidi Klum, maestros de ceremonias.
¡¡¡IM-PRE-SIO-NAN-TE!!! ¡Vaya manera de comenzar una ceremonia, con el ‘Nessun Dorma’! ¿Alguien da más?
¡ARRANCA EL SORTEO Y LA PRIMERA PERSONALIDAD ES ANDREA BOCELLI, CANTANDO EL ‘NESSUN DORMA’!
Espectacular vídeo de la FIFA mostrando el Centro John F. Kennedy...
Donald Trump ya está en el Centro John F. Kennedy de Washington para asistir al sorteo. "Estamos trabajando con México y Canadá para crear un gran espectáculo", ha asegurado el presidente de EEUU.
Esta edición será la primera vez que la Copa Mundial de la FIFA se dispute en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. También será la segunda vez que el torneo tenga varios anfitriones, tras la entrega conjunta de Japón y Corea del Sur en 2002.
En total, se sortearán 12 grupos de cuatro equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo.
ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO 2026!!! 🌎🏆
BOMBO 1: 🇦🇷 ARGENTINA – 🇧🇷 BRASIL
BOMBO 2: 🇨🇴 COLOMBIA – 🇺🇾 URUGUAY – 🇪🇨 ECUADOR
BOMBO 3: 🇵🇾 PARAGUAY
El sorteo, con 48 selecciones implicadas, se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, con la presencia del presidente Donald Trump. Sin embargo, será el sábado cuando se publique el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se celebra hoy a partir de las 18:30 (hora peninsular española) en Washington DC.