Sorteo del Mundial 2026

España conocerá hoy a los rivales a los que se enfrentará en el torneo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

EFE
Algunos condicionantes del sorteo

España y Argentina estarán en grupos distintos y sólo se encontrarían en una hipotética final.
Presentación de las selecciones clasificadas

Si Pedro Sánchez dice que "son las 5 y no he comido", nosotros decimos que "son las 7 y 25, y todavía no se ha sacado ni una sola bola".
Leyendas en el escenario

La imagen más divertida: Kevin Hart (1,60 metros) junto a Shaquille O’Neal (2,16).
¡El sorteo!

Rio Ferdinand y Samantha Johnson, conductores del sorteo. Cuentan con la ayuda de Wayne Gretzky, Aaron Judge, Shaquille O’Neal y Tom Brady.
Rio Ferdinand, en el escenario

Rio Ferdinand, el maestro de ceremonias, pide consejo a Matthew McConaughey y Salma Hayek para saber cómo conducir el evento.
Se hace de rogar el inicio del sorteo

Mucho vídeo y mucha parafernalia, pero lo cierto es que todavía no empieza el sorteo en sí después de 70 minutos de ceremonia.
Actuación de Lauryn Hill

Tercera actuación musical tras las de Andrea Bocelli y Robbie Williams-Nicole Scherzinger.
Otro mito

Hugo Sánchez habla en la sala junto a Danny Ramírez.
Esperando a las bolas

Va a comparecer Rio Ferdinand, que es el conductor del sorteo en sí.
Puro teatro en Washington

Estados Unidos, al grupo D1.
Sigue la extracción de bolas

Y Sheinbaum la de México, que va a la posición A1. Canadá, B1.
Ahora sí, por fin, empieza el sorteo

Carney saca la bola de... ¡Canadá!
Guiño de Trump a Pelé

"Ese hombre era excepcional".
Máximas autoridades

Suben al escenario Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump.
Las mejores imágenes de las tres sedes

La FIFA proyecta un vídeo con algunos de los lugares más icónicos de México, Estados Unidos y Canadá.
Habla Roberto Carlos

"Ganar un Mundial es lo máximo para un futbolista".
Comparece Scaloni

El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, sube al escenario portando la Copa del Mundo.
¡A punto de comenzar el sorteo!

El partido inaugural lo disputará México en el antiguo Estadio Azteca.
Discurso de Trump

"Es uno de los grandes honores de mi vida. Hemos salvado miles y miles de vida, por ejemplo en el Congo. También entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran", dice un Donald Trump que da las gracias a Gianni Infantino "por no haber subido el precio de las entradas".

"El Mundial va a ser algo increíble. Hemos trabajado codo a codo los tres países para coordinar el evento. Nuestra relación es excepcional", dice el presidente de EEUU, que da las gracias "a todos los que han contribuido a hacer del mundo un lugar más seguro".
"Compromiso de Trump con la paz y la unidad"

Infantino: "El Premio de la Paz se presenta anualmente en nombre de aquellas personas que aman el fútbol. Personas que, gracias a su liderazgo y sus acciones, se comprometen con la paz y la unidad en todo el mundo (...) La FIFA reconoce las acciones excepcionales del presidente Donald J. Trump para promover la paz y la unidad en todo el mundo".
Trump, galardonado por la FIFA

Infantino entrega el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump.
El fútbol, como símbolo de paz

La FIFA concede el Premio de la Paz... ¡a Donald Trump!

Más actuaciones

Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en el escenario la canción oficial de la FIFA.
Por un mundo más justo

Personalidades como Shakira, Infantino, Kaká o Hugh Jackman ponen en valor la educación dentro del mundo del fútbol.
Asistencia masiva

Unas 2.000 personas presentes en el Kennedy Center. Muchos rostros conocidos.
Comparece Infantino

Turno para el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que pide "un gran aplauso" para Donald Trump, Melania Trump, Claudia Sheinbaum, Mark Carney y su esposa.
Los momentos más icónicos

La FIFA proyecta en vídeo algunos de los mejores momentos de la historia de los Mundiales.
Numerosas estrellas

Las estrellas, a su llegada al Centro John F. Kennedy...
Comienza la cuenta atrás con el sorteo

Kevin Hart y Heidi Klum, maestros de ceremonias.
Impresionante inicio

¡¡¡IM-PRE-SIO-NAN-TE!!! ¡Vaya manera de comenzar una ceremonia, con el ‘Nessun Dorma’! ¿Alguien da más?
Comienza el sorteo... ¡con el 'Nessun Dorma'!

¡ARRANCA EL SORTEO Y LA PRIMERA PERSONALIDAD ES ANDREA BOCELLI, CANTANDO EL ‘NESSUN DORMA’!
La FIFA presume de sorteo

Espectacular vídeo de la FIFA mostrando el Centro John F. Kennedy...
"Un gran espectáculo"

Donald Trump ya está en el Centro John F. Kennedy de Washington para asistir al sorteo. "Estamos trabajando con México y Canadá para crear un gran espectáculo", ha asegurado el presidente de EEUU.
Por primera vez en tres países

Esta edición será la primera vez que la Copa Mundial de la FIFA se dispute en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. También será la segunda vez que el torneo tenga varios anfitriones, tras la entrega conjunta de Japón y Corea del Sur en 2002.
Composición de los bombos

En total, se sortearán 12 grupos de cuatro equipos cada uno, conformando así la primera fase del torneo.
Trump asiste al sorteo

El sorteo, con 48 selecciones implicadas, se celebra en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de la capital estadounidense, con la presencia del presidente Donald Trump. Sin embargo, será el sábado cuando se publique el calendario actualizado, así como el estadio y la hora de comienzo de cada partido.
Previa

¡Hola a todos! Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en Libertad Digital del sorteo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se celebra hoy a partir de las 18:30 (hora peninsular española) en Washington DC.

