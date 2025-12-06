Sin duda es uno de los duelos extradeportivos más importantes de los últimos años. Que Javier Tebas y Florentino Pérez no se llevan bien es un hecho contrastado, ya que el presidente de la Liga siempre que puede lanza dardos al del Real Madrid. Viceversa también pasa, y se critican, entre otras cosas, eventos como el suspendido Villarreal-Barcelona en Miami.

Javier Tebas añade un capítulo más a su guerra contra Florentino Pérez hablando de nuevo de las "mentiras" del Real Madrid. Lo ha hecho tras la sentencia del Supremo contra LaLiga cuyo fallo supone una compensación de 8,8 millones de euros para la entidad blanca.

Este fue el comunicado del Real Madrid:

"El Real Madrid C. F. muestra su satisfacción por la sentencia del Tribunal Supremo conocida hoy que, una vez más, vuelve a dar la razón a nuestro club frente a LaLiga. Esta sentencia confirma plenamente los argumentos esgrimidos por el Real Madrid frente a la modificación estatutaria ilegal promovida por LaLiga en 2015. Dicha modificación ilegal alteró el reparto de los derechos audiovisuales de los clubes. El Tribunal Supremo declara nula la Disposición Adicional Segunda de los Estatutos de LaLiga, incorporada en 2015 sin habilitación legal y dirigida a alterar el reparto de los ingresos audiovisuales de la temporada 2015-2016 al margen de lo previsto en la ley. Como consecuencia de esta nulidad, el reparto válido en aquella temporada debe ser el que establecían los Estatutos entonces vigentes: * 60 % de los ingresos para los clubes de Primera División. * 40 % para los clubes de Segunda División. * Reparto igualitario entre todos los clubes dentro de cada categoría. Por lo tanto, el reparto legal aplicable supone el pago de aproximadamente 88 millones de euros adicionales, de los que fueron privados ilegalmente, a los clubes que militaban en Segunda División en la temporada 2015-2016: Alavés, Albacete, Alcorcón, Almería, Bilbao Athletic, Córdoba, Elche, Gimnàstic de Tarragona, Girona, Huesca, Leganés, Llagostera, Lugo, Mallorca, Mirandés, Numancia, Osasuna, Ponferradina, Real Oviedo, Tenerife, Real Valladolid y Real Zaragoza. Asimismo, supone que el Real Madrid perciba la cantidad que legalmente le correspondía, unos 8,8 millones de euros, de la que también fue ilegítimamente privado. Esta resolución del Tribunal Supremo restablece la legalidad y garantiza que las decisiones que afectan al fútbol profesional español se adopten siempre con pleno respeto a la ley y a la transparencia. La sentencia del Tribunal Supremo desestima por completo el recurso interpuesto por LaLiga y ratifica íntegramente lo ya estimado en favor del Real Madrid por la Audiencia Nacional. Esta sentencia es de una trascendencia fundamental para los intereses económicos de los clubes que entonces militaban en la Segunda División y para el propio Real Madrid. El Tribunal Supremo confirma con esta sentencia que el Real Madrid y los clubes mencionados fuimos ilegítimamente perjudicados por la actuación de LaLiga".

La respuesta de Tebas no se ha hecho esperar: "Es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el Real Madrid, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia NO dice eso, ni se concluye de la misma".

Sobre la sentencia del Supremo: es difícil inventarse tantas cosas como hace el Real Madrid. Ni 8,8 millones para el RM, ni 88 millones para algunos equipos de Segunda. La sentencia NO dice eso, ni se concluye de la misma. El RM "olvida" las reuniones del órgano de control, juntas de división y asambleas de 2015 y 2016, en las que estuvo presente y se aprobaron las liquidaciones de la TV temporada 2015-2016. También "olvida" que todo esto empezó como un anzuelo a los clubes de Segunda para intentar que los efectos del RD de televisión no se anticiparan a la temporada 2015/2016. No es un caso aislado. Llevan tiempo en una campaña de intoxicación a sus propios portavoces, es el patrón de sus actuaciones: – Superligas que iban a empezar "ya" y nunca empiezan. – Formatos cambiantes cada pocos meses. – Reclamaciones de 4.500 millones a UEFA imposibles jurídicamente, solo para presionar. – Por no hablar de RM TV y otras cuestiones. (...) Es un patrón utilizado por los dirigentes del RM: amenazas millonarias para "presionar", y no es la primera vez, sino leer esta noticia... siempre lo mismo.

Todavía quedan muchos capítulos de esta guerra y seguro que Javier Tebas no cesa en su empeño de ganar a Florentino Pérez.