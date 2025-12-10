Irán y Egipto estallan al ser obligados a jugar el "Partido del Orgullo LGBTQ+"

Irán y Egipto se medirán en el estadio Lumen Field de Seattle el 26 de junio en la última jornada del Grupo G del Mundial 2026. Este día coincide con el inicio del fin de semana del Orgullo LGBTQ+ que se celebra en la ciudad estadounidense. Por esta razón, el comité organizador local designó con anterioridad que el encuentro que se disputase ese día estaría dedicado en apoyo a esa comunidad bajo el nombre de "Partido del Orgullo LGBTQ+".

Sin embargo, al conocerse que sería dicho encuentro, ambas selecciones mostraron su malestar y rechazo. Estos países musulmanes penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo y se habrían posicionado en contra de dar visibilidad a esos actos. A pesar de todo, el Comité Asesor de Partidos del Orgullo de Seattle (PMAC), que no tiene relación con la FIFA, ha asegurado que seguirá con los planes dispuestos.

La posición de Irán y Egipto

Tanto en Irán como en Egipto las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas con severos castigos. Incluso, en el país asiático la homosexualidad puede llegar a ser castigada con la pena de muerte. Desde Irán se calificó esta decisión como "irrazonable". "Tanto nosotros como Egipto hemos protestado. Es una decisión irrazonable que parece apoyar a un grupo en particular. Sin duda, abordaremos este asunto", afirmó el presidente de la Federación de Fútbol iraní, Mahdi Taj, en declaraciones recogidas por la televisión estatal.

⚽️ 🇪🇬 🇮🇷 🇺🇸 | La Fédération égyptienne de football refuse l’organisation d’activités de soutien à la communauté « LGBT » lors du match Égypte–Iran à la prochaine Coupe du monde, prévue en juin 2026 à Seattle, aux États-Unis. pic.twitter.com/UlQDOEEli4 — Egypt News (@EgyptNews_fr) December 9, 2025

La Federación Egipcia de Fútbol envió una carta oficial a la Federación Internacional de Fútbol Asociación en la que "rechaza de manera categórica la realización de cualquier actividad relacionada con el apoyo a la homosexualidad durante el partido entre Egipto e Irán". Desde la Federación se apuntó que "contravenían directamente los valores culturales, religiosos y sociales de la región".

Por último, se aclaró en la carta que "dado el compromiso de la FIFA de garantizar un ambiente respetuoso y acogedor para todos los aficionados, y con el fin de mantener el espíritu de unidad y paz, es necesario evitar incluir actividades que puedan suscitar sensibilidades culturales y religiosas entre los aficionados presentes de ambos países, Egipto e Irán, especialmente porque esas actividades son cultural y religiosamente incompatibles con ambos países".