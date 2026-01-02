Así es el Menú Keyne: el hermano de Lamine Yamal ya tiene su propia hamburguesa a los 3 años

En los últimos días, Sheila Ebana ha compartido en redes sociales varias publicaciones protagonizadas por Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal, relacionadas con la hamburguesería Deleito. En el primer stories, la madre acompañó una imagen del niño de tres años con el texto: "La burguer favorita de Keyne este 2025", nombrando a la cadena de hamburguesas ubicada en Cataluña. "Te mandamos 100 más si hace falta", respondieron. Este intercambio fue el punto de partida de la acción posterior de la marca.

Posteriormente, Sheila Ebana publicó un vídeo unida a Deleito en su cuenta personal de Instagram en el que aparece preparando unos canapés que ocupan el centro de la mesa a la hora de la cena. Sin embargo, el protagonista vuelve a ser Keyne. Él es el encargado de llevar los platos hasta la mesa, lugar en el que todos juntos brindan con sus copas, mientras el pequeño lo hace con un vaso de zumo de naranja.

Todos comparten momentos de risas cuando suena el timbre de casa, Ebana se dirige hacia la puerta y recoge el pedido que acaba de llegar. Es entonces cuando lanza una pregunta a sus familiares: "Oye, ¿quién ha pedido Deleito?". A lo que algún pariente responde "yo no" y encuentra respuesta en Keyne: "Yo sí", asegura mientras saborea la cena que le pertenece.

Un menú con nombre propio y para todos

"Ayer conseguimos que Keyne celebrara el fin de año con sus hamburguesas favoritas. Hoy lanzamos el mismo menú para todos vosotros. Una combinación pensada para niños, pero también para ti. Empieza el 2026 con Deleito y ayúdanos a hacer historia", escribieron desde la cuenta de redes sociales. Lo que confirmó que la madre había llegado a un acuerdo con Deleito para que el pequeño diese nombre a uno de los menús.

El menú infantil Keyne consta de una cheeseburger de ternera o pollo crunchy pequeña – a elegir –, patatas fritas, zumo o agua – también a escoger –, cinco galletas cookies de Nocilla y un vaso coleccionable de regalo. Todo ello, en un packaging original por 14,95 euros y disponible en los distintos locales de la cadena repartidos por las provincias de Barcelona y Gerona.