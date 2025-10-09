Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, más conocido en sus redes sociales como 'Hustle Hard' vuelve a ser el protagonista. Mounir ha compartido varios stories en su Instagram después de que durante los últimos días se esté poniendo el foco en las posibles maneras que tienen los padres del joven de aprovecharse de la fama de su hijo.

Durante la entrega del Balón de Oro en septiembre, el padre del futbolista culé ya destacó por encima del resto cuando, en el momento de la entrega del trofeo por parte de Ronaldinho, comenzó a cantar: "Lamine, para bien o para mal". Una actitud que fue criticada por algunos de los seguidores de fútbol.

En uno de sus directos, Nasraoui aseguró que esa frase forma parte de una expresión que dirigen a su hijo desde que nació: "Lamine, desde que nació, su padre le dice 'Lamine para bien o para mal'. Yo apoyo a mi hijo, estoy con él porque soy su padre. Cuando me vaya de este mundo, siempre me recordará".

Nueva respuesta a sus haters

El padre del '10' culé compartió varios stories de Instagram. En el primero de ellos, escribió: "Nací para morir, no para ser el perro de cualquiera. 'Hustle Hard'". Una declaración dirigida a todas las personas que manifiestan rechazo hacia su persona.

Los stories del padre de Lamine Yamal en su cuenta de Instagram

En el segundo, puntualizó que "no me hace falta nadie, solo la bendición de mi madre", mientras enseñaba a todos los seguidores las reproducciones que ha conseguido entre el 8 de julio y el 5 de octubre, en total 368.847.372. Además, ha alcanzado 28.979.603 cuentas y el 80% de las reproducciones vienen de 'no seguidores'.

Por otro lado, Sheila Ebana, la madre de Lamine Yamal también fue señalada por unas cenas de Navidad que se ofrecían en un hotel de Londres, y cuyas entradas oscilaban entre los 150 y los 800 euros. Ante el revuelo causado, el exfutbolista Benjamín Zarandona aclaró que ella no es la organizadora de la cena y que acude como "invitada de honor".