Las imágenes que retratan a Díaz de Mera: Unai Simón tuvo el balón en las manos 20 segundos

El resultado del partido hizo que una acción de Unai Simón quedara en mera anécdota, aunque sirve para volver a poner el foco en una norma reciente que sigue aplicándose de forma irregular. En el minuto 15 del encuentro, con el marcador aún en 0-0, Unai Simón retuvo el balón durante 20 segundos sin que el colegiado Isidro Díaz de Mera señalara saque de esquina, tal y como establece la conocida ya como "regla de los ocho segundos".

Es cierto que la jugada pasó desapercibida en directo, pero fue claramente evidenciada tras el partido por las imágenes emitidas por Movistar. En ellas se aprecia cómo el guardameta detiene un disparo de Pedri en el minuto 15:02 y no pone el balón en juego hasta el 15:22, superando ampliamente el límite fijado por la normativa actual.

Viendo estas imágenes queda clara la infracción y, además, la nueva redacción de la Regla 12 no deja lugar a dudas. Si un portero controla el balón con las manos durante más de ocho segundos, el árbitro debe sancionar la acción concediendo un saque de esquina al equipo rival. En esta ocasión, la cuenta superó con claridad ese margen sin que el colegiado interviniera ni realizara la señal visual de advertencia con la mano levantada.

Por ello, este episodio refuerza la percepción, cada vez más extendida, de que esta norma se sanciona poco y de que, en determinadas situaciones, a los árbitros se les "olvida" contar los segundos de retención del balón por parte de los guardametas.

El origen del cambio reglamentario

La International Football Association Board (IFAB) explicó que durante la temporada 2024/25 se realizaron ensayos para gestionar de manera más eficaz la pérdida de tiempo de los porteros. Como resultado de esas pruebas, se decidió modificar la Regla 12 y sustituir el antiguo tiro libre indirecto por un saque de esquina, considerado un castigo más disuasorio, fácil de gestionar y más rápido de ejecutar.

A partir de esta modificación, según la IFAB, el árbitro debe imponer de forma rigurosa el límite de ocho segundos e indicar visualmente la cuenta atrás de los últimos cinco para advertir al guardameta. Un procedimiento que en esta acción concreta no se produjo.

Precedentes en competiciones oficiales

Aunque la jugada de Unai Simón no tuvo consecuencias en el resultado, no es la primera vez que la regla genera debate. El colegiado francés Clément Turpin fue el primero en aplicarla de manera oficial en un partido del Mundial de Clubes disputado en junio, entre el Ulsan HD y el Mamelodi Sundowns. Aquel encuentro era intrascendente, pero sentó un precedente claro.

Realmente, la norma alcanzó mayor repercusión mediática cuando el castigado fue Yassine Bono, portero del Al Hilal, en un partido frente al Real Madrid. En ese caso, el árbitro aplicó la regla de forma estricta y concedió saque de esquina al rival.

En LaLiga, la regla también se ha puesto en práctica. Por ejemplo, en el partido Espanyol-Valencia disputado el martes 23 de septiembre, el guardameta visitante, Julen Agirrezabala, fue sancionado por retener el balón más de ocho segundos. El árbitro del encuentro, José Luis Guzmán Mansilla, señaló saque de esquina en contra del Valencia, convirtiéndose en la primera aplicación clara de esta norma en Primera División.

¿En qué consiste la regla de los ocho segundos?

La normativa establece que la cuenta comienza cuando el portero controla el balón con la mano, ya sea sujetándolo, botándolo o protegiéndolo de los rivales. Si supera los ocho segundos, el castigo es un saque de esquina para el equipo contrario. El árbitro es quien decide cuándo se inicia la cuenta y puede advertir visualmente al guardameta antes de sancionar. El objetivo es claro: evitar pérdidas de tiempo y dotar al juego de mayor dinamismo, especialmente en fases tempranas del partido o con el marcador igualado.

No obstante, aunque sobre el papel la regla parece clara, la acción del minuto 15 del encuentro de Supercopa entre el Barça y el Athletic demuestra que, pese a su claridad, la regla todavía no está plenamente interiorizada por todos los colegiados. Aunque el resultado final relegó el episodio a una curiosidad estadística, el caso de Unai Simón vuelve a dar argumentos a quienes reclaman mayor rigor y coherencia arbitral.