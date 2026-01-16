Arbeloa vs Xabi Alonso: cuando el banquillo del Bernabéu dinamita una hermandad de años

La historia de Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso ha sido, durante casi dos décadas, el ejemplo perfecto de sintonía dentro y fuera de un vestuario. Desde sus días en Anfield defendiendo la camiseta del Liverpool hasta su regreso triunfal al Real Madrid, ambos compartieron algo más que títulos. Tanto que su vínculo trascendió lo profesional y eran habituales las imágenes de ambos compartiendo vacaciones y cenas junto a sus mujeres, consolidando una imagen de unidad que parecía inquebrantable. Sin embargo, el banquillo del Santiago Bernabéu, capaz de devorar las lealtades más sólidas, ha terminado por agrietar esa hermandad.

Todo comenzó con el traumático cese de Xabi Alonso. El tolosarra, que llegó con el aura de ser el heredero natural de la era Ancelotti tras su éxito en Alemania, fue despedido en un movimiento camuflado bajo un "mutuo acuerdo" que escondía profundas discrepancias con la directiva. En su lugar, el club apostó por Álvaro Arbeloa, el "hombre de la casa", que ascendía desde el Castilla para apagar el incendio.

En su rueda de prensa de presentación, Arbeloa quiso blindar su relación personal ante la tormenta mediática. Fue contundente y afectuoso: "Ayer hablé con Xabi. Todos sabéis la amistad que me une con él y lo mucho que le admiro, aprecio y quiero. Sé que es mutuo. Y seguirá siendo así", confesó ante los periodistas, asegurando que la sucesión en el cargo no alteraría un ápice su cariño por el vasco.

El desastre de Albacete y el primer ataque

Sin embargo, las palabras de afecto han tardado muy poco en evaporarse bajo el calor de la competición. Tras la dolorosa derrota frente al Barça en la Supercopa, ahora el Real Madrid de Arbeloa tocó fondo esta semana en el Carlos Belmonte. La eliminación en octavos de la Copa del Rey ante un Albacete que deambula en la 17ª posición de Segunda División supuso un "siniestro total" que obligó al técnico a buscar explicaciones urgentes.

Pese a que Arbeloa intentó asumir la responsabilidad del resultado, no tardó en señalar directamente hacia la "herencia recibida". Al ser preguntado por la falta de intensidad de sus jugadores y el regreso de Antonio Pintus a la primera línea del staff técnico, Arbeloa fue letal contra el trabajo previo de Alonso: "En el plano físico tenemos muchísimo margen de mejora y está Antonio para eso, para darnos un punto más y recuperar la mejor versión... creo que nos hace falta".

Este diagnóstico no fue casual. Al señalar la debilidad física, Arbeloa abrazó el relato oficial del club que justificó el despido de Xabi: la negativa del vasco a integrar el "método Pintus" en su esquema de trabajo, prefiriendo confiar en su preparador de confianza, Ismael Camenforte. Un gesto que señala directamente a su "amigo" Xabi Alonso.

La sombra del 'Karma' y el fin de la tregua

El ataque velado de Arbeloa —insinuando que el equipo estaba "descuidado" físicamente bajo el mando de Xabi— ha encontrado una respuesta silenciosa pero contundente en el entorno del tolosarra. Tras el 'Albacetazo', la mujer de Beñat Labaien, analista de confianza de Alonso durante su etapa blanca, publicó en su cuenta privada de Instagram una imagen junto a su marido y sus dos hijos, sonriendo, con una sola frase: Muy buenas noches con el emoticono de una carita sonriente y de fondo una significativa canción: 'Karma' de Taylor Swift

Imagen del storie de la mujer de Beñat Labaien.

El mensaje es claro: en el entorno de Xabi Alonso se considera que Arbeloa está utilizando la figura de Pintus como un escudo para protegerse de su propio fracaso táctico ante un rival de inferior categoría. Lo que en la presentación fue un mensaje de amor y respeto, tras la primera debacle deportiva se ha convertido en una guerra de reproches. El banquillo del Real Madrid ha conseguido lo que ni los rivales más duros en el campo lograron: poner fin a la paz entre dos de los mejores amigos que ha dado el fútbol español.